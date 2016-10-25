美股标普500指数触及两周高位 因企业业绩强劲及购并消息支撑

路透纽约10月24日 - 美国股市标普500指数周一触及两周高位，受助于公司业绩强劲，一系列企业并购显示美国公司继续看到市场未开发的价值。

根据汤森路透I/B/E/S数据，现在预计标普500成份股企业第三季净利增长1.1%，之前四季都为下滑。在迄今已经公布业绩的120家标普500指数成份股企业中，有78%优于分析师预期，高于63.5%的长期均值。

上周公布的业绩轻松超过预期的微软大涨2.2%，周二将公布季报的苹果收高0.9%。

“市场预估是盈利将继续改善，部分因有利的能源价格以及美国强劲的消费模式。”Stifel Nicolaus投资组合经理人Chad Morganlander称。

华尔街暗示对美国电话电报公司(AT&T)(T.N)拟以854亿美元收购时代华纳(TWX.N)是否会获得监管机构的批准有疑虑。

两家公司的股价都下滑，因分析师仔细审视该交易。美国电话电报公司收低1.7%，报36.86美元，时代华纳大跌3.1%，报86.74美元。

但竞争对手T-Mobile US (TMUS.O)跳升至2007年8月来最高，此前该公司上调了对今年新增客户的预估，并称美国电话电报公司收购时代华纳的交易可能有助于其争取更多市场份额。

T-Mobile大涨9.5%，报51.19美元。

道琼工业指数.DJI收升77.32点，或0.43%，至18,223.03点；标准普尔500指数.SPX收高10.17点，或0.47%，至2,151.33点；纳斯达克指数.IXIC上涨52.43点，或1%，至5,309.83点。

TD Ameritrade (AMTD.O)大跌4.4%，报35.46美元，此前该公司表示将收购私人持有的Scottrade Financial Services，交易价值40亿美元。

B/E Aerospace (BEAV.O)暴涨16.4%，报58.89美元，此前航空部件生产商Rockwell Collins (COL.N)表示，将以64亿美元加上假设19亿美元债务收购B/E Aerospace (BEAV.O)，Rockwell大跌6.2%，报79.21美元。

“整体购并活动将持续，部分因债务融资成本很低。”Stifel的Morganlander表示。

标普500指数成份股中有18只触及52周新高，四只成份股触及新低；有110只纳斯达克指数成份股触及52周新高，45只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约58亿股成交，过去20日的平均日成交量为64亿股。(完)