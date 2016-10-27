苹果拖累美股标普500和纳斯达克指数下跌 波音提振道指上涨

路透纽约10月26日 - 美国股市周三收盘涨跌互现，主要受企业季度业绩驱动，苹果股价下挫令标普500和纳斯达克指数承压，但道琼工业指数受到波音上涨的推动。

全球最大上市公司苹果(AAPL.O)股价下跌2.2%，此前公司承认iPhone 7 Plus需求强劲程度出乎公司预料，无法满足需求。

另一方面，飞机制造商波音(BA.N)股价触及去年12月31日以来最高，公司报告虽销售放缓，但季度获利跳涨。波音股价急升4.7%至145.54美元。

截至目前，标普500成份股业绩有惊喜，预计平均增长2.2%，本月初时预计下滑0.5%。根据汤森路透I/B/E/S，在已发布业绩的公司中，74%的公司业绩超过分析师预估，高于70%的过去四个季度的平均水平。

“市场预计本财季结束时盈利衰退的情况将减弱，这对后市有利，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby称。

但她称，一些企业业绩低于预估，令市场在窄幅区间波动，寻找更强的推动因素。

“市场看似有些倦怠，”Krosby称，“波幅收窄，许多技术分析师发出警告。”

纽约证交所触及52周新高的股票数量较6月底的年内峰值大幅下降，上周只有不到400家触及52周新高，本周迄今仅有262家，而6月底时为逾1,500家。

道琼工业指数.DJI收高30.06点，或0.17%，至18,199.33点；标准普尔500指数.SPX下挫3.73点，或0.17%，至2,139.43点；纳斯达克指数.IXIC收低33.131点，或0.63%，至5,250.27点。

美国各证交所共计约66亿股成交，过去20日的平均日成交量为64亿股。

连锁餐馆运营商Chipotle Mexican Grill (CMG.N)急挫9.3%，此前公司报告同店季度销售跌幅大于预期。

医疗设备制造商Edwards Lifesciences (EW.N)在标普500成份股中跌幅最大，骤降17.1%，此前公司发布第三季销售弱于预期。

上涨股中，亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)上涨3.6%，报44.32美元，此前公司发布季度利润超过预期，且上调全年利润预估。

稍早发布的经济数据显示，9月新屋销售意外增加，趸售和零售库存也增加，商品贸易逆差大幅收窄，表明第三季经济升温，增幅超过当前预期。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.83:1；纳斯达克市场为2.21:1。

标普500指数成份股有九只触及52周新高，五只成份股触及新低；有55只纳斯达克指数成份股触及52周新高，77只触及新低。(完)