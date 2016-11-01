美股持平 因大选忧虑和并购风潮

路透10月31日 - 美国股市周一收盘基本未变，因投资者消化最新的大规模企业并购交易，以及美国大选出现的最新状况。

上周五，美国联邦调查局(FBI)宣布重启希拉里“邮件门“事件调查，给民主党候选人希拉里的领先局势带来新的不确定性，市场受此影响大幅波动。

民调显示，希拉里较共和党候选人特朗普的领先优势自上周初以来小幅缩小，“邮件门”事件是否会令希拉里的支持率下降还不得而知。美国将于11月8日进行总统和国会选举。

“下周大选前还会有更多的横盘也不足为奇，投资者不愿下大的赌注，只是采取静观态度，”Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson称。

道琼工业指数.DJI收跌18.77点，或0.10%，至18,142.42点；标准普尔500指数.SPX下挫0.26点，或0.01%，至2,126.15点；纳斯达克指数.IXIC收低0.969点，或0.02%，至5,189.135点。

在本月最后的一个交易日，有多宗并购交易。工业巨头通用电气(GE.N)下跌0.4%，此前通用电气称，其油气业务与油田服务提供商贝克休斯(Baker Hughes)(BHI.N)合并。贝克休斯股价急挫6.3%。

Level 3 Communications (LVLT.N)上涨3.9%，此前CenturyLink (CTL.N)称将以约240亿美元的价格收购该公司。CenturyLink股价下跌12.5%。

市场同时也在关注美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二开始的政策会议。交易员认为美联储本周不会升息，他们将寻找巩固12月升息预期的线索。

标普500指数本月下跌1.9%，为连续第三个月月线下跌，且为1月以来的最差月度表现。

但标普500指数今年迄今上涨约4%，投资者预计标普成份股第三季利润将转正，扭转连续三个季度利润下跌的局面。

根据汤森路透I/B/E/S，大部分标普500成份股已经发布业绩，预计企业利润增长3.1%。

业绩消息方面，医疗设备公司Zimmer Biomet Holdings (ZBH.N)股价急挫14%，此前公司发布季度业绩。该股在标普500成份股中百分比跌幅最大。

耐克(NKE.N)下跌3.5%，令道指承压，此前美银美林下调该股评级。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.04:1；纳斯达克市场为1:1.41。

标普500指数成份股有七只触及52周新高，六只成份股触及新低；有39只纳斯达克指数成份股触及52周新高，119只触及新低。

美国各证交所共计约68亿股成交，高于过去20日的平均日成交量64亿股。(完)