美股下跌 美国大选和利率不确定性搅动市场

路透11月1日 - 美国股市周二收低，标普500指数触及近四个月来最低收位，因对下周美国大选的担忧日益加深，美国升息前景也对股市施压。

股市在下午早段的交易中大幅下挫，标普500指数跌穿关键技术位，后缩小跌幅。

从过去一周的情况来看，民主党候选人希拉里和共和党候选人特朗普支持率的差距收窄，因此前有消息称，美国联邦调查局(FBI)重启对希拉里“邮件门”事件的调查。

“市场担心特朗普意外当选，因已经消化了希拉里获胜的可能性，根本没有预计特朗普会获胜，”O’Neil Securities纽约证交所场内交易部董事Ken Polcari称。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)今日开始举行为期两天的政策会议，将于周三发表声明。交易员预计，本周联储不会升息，因距离美国大选仅剩一周时间，他们将寻找确认将于12月升息的线索。

房地产、电信和公用事业类股大幅下挫，因这些类股通常在升息环境下表现疲弱。

“对分红类股的打击确实比其它类股大，”Wedbush Equity Management LLC首席投资官Stephen Massocca称，“不清楚是否有新一轮‘缩减刺激规模恐慌情绪’在累积，因担心联储12月行动，且整个低息环境将改变。”

标准普尔500指数.SPX下挫14.43点，或0.68%，至2,111.72点，录得10月11日以来最大单日百分比跌幅。

道琼工业指数.DJI收跌105.25点，或0.58%，至18,037.10点；纳斯达克指数.IXIC收低35.558点，或0.69%，至5,153.577点。

CBOE波动指数跳升至近两个月高位。

投资者还将股市在下午交易中加速下跌归因于，标普500指数跌穿一个重要技术水平。

“最初跌势是由特朗普可能当选和大选不确定性引起的，随后股指跌穿一些重要水准，”Wells Capital Management 首席投资官Jim Paulsen称，他指称，标普500指数跌穿2,120点水平，这是最近四个月交易区间的底界。

9月中和10月中曾测试过此水平，也说明了这一技术支撑位对于标普500指数的重要性。

由于周二的下跌，标普500指数今年迄今仅上涨3.3%。

业绩消息方面，制药商辉瑞(PFE.N)下跌2%，此前公司下调了获利预估。

芝加哥论坛报和洛杉矶时报的出版商Tronc(TRNC.O)急挫12.4%，此前今日美国的出版商Gannett (GCI.N)放弃了收购该公司的计划。Gannett股价下跌2.3%。

在美国上市的制药商威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)(VRX.N)(VRX.TO)急挫33.7%，此前有报导称，公司正在洽商出售其胃药业务。

纽约证交所跌涨股家数比例为3.21:1；纳斯达克市场为2.29:1。

标普500指数成份股有五只触及52周新高，11只成份股触及新低；有30只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，152只触及新低。(完)