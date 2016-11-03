美股标普500指数连跌七日 创五年来最长跌势

路透11月2日 - 美国股市标普500指数周三收低，为连续第七日下跌，创五年来最长跌势，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示可能在12月加息，且美国大选的不确定性继续让市场前景蒙阴。

美联储维持利率不变，但暗示可能在12月加息，因经济动能加强且通胀上升。美联储政策制定者也对通胀正朝2%目标迈进表达了更加乐观的看法。

这一决定符合投资者的普遍预期，他们原本就预计这次会议不会升息，但普遍认为12月会议会升息。

这是美联储在美国总统大选前的最后一次货币政策决定。在过去一周，民主党总统候选人希拉里与共和党总统候选人特朗普的支持率差距不断收窄，搅动市场。

“美联储基本是在给12月升息奠定基础，所以真的没什么不寻常的...市场现在更关注大选和任何技术指标，”投资顾问公司Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz称。

道琼工业指数.DJI收跌77.46点，或0.43%，至17,959.64点；标准普尔500指数.SPX下挫13.78点，或0.65%，至2,097.94点；纳斯达克指数.IXIC收低48.01点，或0.93%，至5,105.57点。

标普500指数7月以来首次收于2,100点之下。

另外一个不利的技术信号是，纽约证交所和纳斯达克市场创52周新低的公司合计数量上升至6月以来最多，大幅超过创52周新高的公司数量。

美联储在声明中表示“通胀自今年稍早已经有所上升”，弃用了上次声明中使用的通胀短期内将保持低位的措辞，反映美联储对物价正上升的信心不断增强。

公用事业类股、房地产类股和电信类股跌幅最大，这些高收益类股在升息环境中最为脆弱。

能源股下跌1%，因油价下挫。

业绩消息方面，制药商艾尔建(Allergan)(AGN.N)急挫5.2%，此前公司发布令人失望业绩。

FACEBOOK(FB.O)在盘后交易下跌3%，此前该公司公布业绩。

美国各证交所共计约80亿股成交，高于过去20日的平均日成交量65亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为3.23:1；纳斯达克市场为2.82:1。

标普500指数成份股有两只触及52周新高，11只成份股触及新低；有19只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，154只触及新低。(完)