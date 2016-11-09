美股上涨 因市场押注希拉里将入主白宫

路透11月8日 - 美国股市周二连涨第二日，投资者押注民主党总统候选人希拉里可能在总统选举中获胜。

华尔街将前国务卿希拉里看作是现状候选人，会给市场带来稳定，但共和党候选人特朗普在外交、对外贸易和移民方面的立场不太确定。

通过包括Slate在内的媒体渠道收集实时大选信息的数据公司VoteCastr的数据显示，根据对佛罗里达州投票的调查，希拉里初步领先。而特朗普要获胜必须拿下佛罗里达州。

多位投资人表示，VoteCastr的数据推高股市，尽管一些投资人质疑该数据的准确性。

路透/益普索的“States of the Nation”民调工具显示，希拉里击败特朗普的可能性高达90%。

“市场押注，希拉里获胜将令过去两周笼罩的不确定性阴云消散，”Wedbush Securities股票交易董事总经理Michael James称，“我们基本上回到了上周的位置，市场已经超卖。”

在今日开盘小幅走低后，道琼工业指数.DJI收高72.83点，或0.4%，至18,332.43点；标准普尔500指数.SPX上涨8.01点，或0.38%，至2,139.53点；纳斯达克指数.IXIC收升27.32点，或0.53%，至5,193.49点。

CBOE波动率指数逆转早盘的升势，下跌0.9%，周一曾录得自6月底以来的最大单日跌幅。

最近被称为“特朗普上市交易基金(ETF)”的iShares MSCI明晟墨西哥封顶ETF攀升1.75%，这一基金被看作是特朗普获胜机率的晴雨表，因特朗普政策被认为对墨西哥不利。

希拉里有望获得303张选举人团选票，超过获胜所需的270张。而特朗普料将获得235张。另外根据路透/益索普民调，希拉里的支持率约为44%，特朗普约为39%。

美国联邦调查局(FBI)周日称不就希拉里使用私人邮件服务器事件提出刑事指控后，标普500指数过去两个交易日已经急升了2.6%。FBI的这一宣布被看做提振了希拉里获胜的机率。

Smith & Wesson HoldingSWHC.O上涨2.15%，该公司销量过去得益于枪支持有者对枪支管控政策越发严格的担心。

健康保险业者安泰(AET.N)和Anthem(ANTM.N)跳升逾2.7%，两家健康保险商从希拉里誓言要扩大的《平价医疗法案》(又称“奥巴马医改”)中获益。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.32:1；纳斯达克市场为1.21:1。

标普500指数成份股有22只触及52周新高，三只成份股触及新低；有60只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，86只触及新低。(完)