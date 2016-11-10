美股收升逾1% 特朗普在总统选举中获胜提振医疗与金融板块

路透纽约11月9日 - 美国股市周三大幅收高，从隔夜时段的大跌中强劲反弹，因华尔街投资者消化了对共和党候选人特朗普当选美国总统的沮丧情绪。

数月来警告特朗普入主白宫将产生不确定性并打击人气之后，投资者将资金投入到这位电视真人秀节目明星获胜后可能受益的板块。

今日股市从隔夜的深跌中急剧逆转。当时民主党候选人希拉里获胜的希望破灭后，金融市场出现剧烈震荡，标普500期指急挫5%后触发熔断机制。

“股市表现得像个青少年，有很多要求，却不知道真正想要什么，”Longbow资产管理公司首席执行官Jake Dollarhide称。

权重较大的医疗保健类股和金融类股涨幅超3%，推动道琼工业指数上升逾1%，距离纪录高位不远。

房地产类股下跌2.28%，公用事业类股挫低3.68%，这两类股是公债走势的风向标，公债价格今日也下跌。

“特朗普在竞选中提到的任何行业，无论是有利的还是不利的，今天波动都很剧烈，”Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey称。

平抑药价是希拉里竞选的一个关键主题，而特朗普主张废除《平价医疗法案》，并放松金融危机后对银行施加的限制。

道琼工业指数.DJI收升256.95点，或1.4%，至18,589.69点，距离8月触及的纪录高位仅低0.25%；标准普尔500指数.SPX上涨23.70点，或1.11%，至2,163.26点；纳斯达克指数.IXIC收升57.58点，或1.11%，至5,251.07点。

成交量为6月以来最高，当时英国公投决定脱离欧盟。

知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)称，美股反弹是因投资者相信，短期内特朗普的政策比希拉里的政策对经济更有利。

共和党在国会参众两院保持多数议席，可能令该党在持续两年的“统一”政府状态下重塑政策。

“虽然共和党大获全胜，但总是会存在制衡的，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

“所以一些在财政政策方面更为保守的共和党人，肯定会让特朗普在出台任何疯狂之举来改变政策时放慢脚步。”

华尔街通常更乐见白宫和国会由不同的党派掌控，而不是由同一党派控制。

CBOE波动率指数大跌23%，势将创6月底来最大单日跌幅。

大型制药股走强，辉瑞(PFE.N)跳升7.07%，对标普500指数上涨贡献最大。iShares纳斯达克生物科技上市交易基金(ETF)劲升8.93%，有望创下八年最大单日百分比升幅。

金融股中，摩根大通(JPM.N)升4.60%，富国银行(WFC.N)劲扬5.38%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约117亿股成交，远高于过去20日均值70亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.24:1；纳斯达克市场为2.59:1。

标普500指数成份股有60只触及52周新高，14只成份股触及新低；有208只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，98只触及新低。(完)