美股基本持平 金融股上涨抵消科技股下跌

路透11月14日 - 美国股市周一收盘基本持平，因金融类股的急升抵消科技类股的大幅下挫，投资者押注利率将上升带动金融股升势。

尾盘交易震荡，道琼工业指数收于纪录高位，但标普500指数和纳斯达克指数下跌。

“我认为上周大选带动股市强劲上涨后，大家现在在放慢一些脚步，”Janney Montgomery Scott首席投资官Mark Luschini称。

纳斯达克指数自11月8日大选以来一直承压，因投资者将资金投入到金融、工业和能源等股票上，这些类股被认为将从当选总统特朗普的政策中获益。

金融类股急升2.3%，包括美国银行(BAC.N)、 摩根大通(JPM.N)在内的银行股带来的提振最大。该指数自大选以来已经累积上涨10.8%，因预计监管将放松，利率将升高。

尽管金融类股反弹动能增强，但标普科技类股指数却下跌1.7%，在各类股中领跌。该类股自大选以来已经下跌3%。

苹果(AAPL.O)大跌2.5%，对纳斯达克指数和标普500指数带来最大的拖累，接下来是Facebook(FB.O)和微软(MSFT.O)。

因近几年科技股的估值大幅上升，投资者将资金转到银行等板块，银行股相对便宜，目前应该从利率上升中得益，Fort Pitt Capital Group资深股市研究部门分析师Kim Forrest说。

投资者押注，如果特朗普兑现检讨医保和金融业的监管，增加基建支出以提振经济成长，科技股的相对吸引力将下降。

“如果成长更平衡和持续，我们可能看到资金从科技股等高估值成长型股票继续轮转到较低估值和周期性企业，”Centre Asset Management投资长James Abate说。

道琼工业指数.DJI收升21.03点，或0.11%，至18,868.69点；标准普尔500指数.SPX下跌0.25点，或0.01%，至2,164.20点；纳斯达克指数.IXIC收跌18.72点，或0.36%，至5,218.40点。

市场广泛预期美联储12月会议将升息，根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计，美联储在这次会议加息的机率为91%。

工业指数收涨0.4%，受对美国基础建设支出上升的预期提振。

哈曼国际工业(Harman International)(HAR.N)暴涨25.2%，报109.72美元，此前韩国三星电子(005930.KS)宣布，同意以约80亿美元收购哈曼国际工业。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.10:1；纳斯达克市场为1.44:1。

标普500指数成份股有82只触及52周新高，三只成份股触及新低；有423只纳斯达克指数成份股触及52周新高，31只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约100亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量71亿股。(完)