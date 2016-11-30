美股受医保股提振上扬 但能源股下挫限制涨幅

路透纽约11月29日 - 美国股市周二小幅收高，因UnitedHealth的乐观财测提振医疗保险类股，但油价急挫重压能源股，令涨幅受限。

今日股市小幅上涨，周一曾下跌。分析师称，美国大选后的升势可能正失去动能，标普500指数今年至今大约上涨了8%。

特朗普赢得美国大选后，美股大幅上涨，部分因投资者预计，特朗普增加基础设施支出、下调企业税和减少监管的计划将会提振经济。

“特朗普胜选后的升势看似在某种程度上已停滞，我认为这是因为我们开始担心股票的价值，”Hugh Johnson Advisors LLC首席投资官Hugh Johnson称。

“特朗普给经济复苏和牛市带来了一些额外的生机，但不会很多。”

医保股在标普500指数各大板块中领涨，上升0.7%。美国最大医疗保险公司UnitedHealth Group(UNH.N)急升3.6%，触及盘中纪录高位，此前该公司发布的下一年度财测好于预期。其它保险商股也上涨，安泰(AET.N)上涨2.8%。

医保股中涨幅靠前的还有艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)，急升3.6%。

道琼工业指数.DJI收高23.70点，或0.12%，至19,121.60点；标准普尔500指数.SPX收升2.94点，或0.13%，至2,204.66点。

纳斯达克指数.IXIC收高11.11点，或0.21%，至5,379.92点，此前创下纪录盘中高位。

美股周一录得近一个月来表现最差的一天，上周屡次刷新纪录高位。

周二发布的数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)增长年率被上修至3.2%，扶助提振股市人气。

不过，油价下滑帮助拖累标普能源指数下跌1.2%。

油价下挫4%，石油输出国组织(OPEC)主要出口国为达成一项协议以减少全球过剩供应并提振价格的努力遇阻。在OPEC会议召开前一天，伊朗和伊拉克仍与沙特僵持不下。

珠宝商蒂芙尼(TIF.N)上涨3.1%，报80.60美元，此前公布季度营收出现八个季度以来首次上升。

投资者将密切关注未来数周零售商公布的数据，以寻找节日购物季销情线索。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.07:1；纳斯达克市场为1.05:1。

标普500指数成份股有28只触及52周新高，没有成份股触及新低；有177只纳斯达克指数成份股触及52周新高，29只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，过去20日的平均日成交量为78亿股。(完)