美股标普500指数基本持平 但三大股指本月均大幅上涨

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月30日 - 美国股市三大股指周三基本收平至下跌，但11月录得较大涨幅，归功于美国总统选举后的升势；标准普尔500指数近收平，因公用事业和科技类股下跌抵消了能源股上涨带来的提振。
能源股随油价跳升，此前石油输出国组织(OPEC)同意减产。美国原油价格急升近10%，标普能源股指数跳涨4.8%。
银行股也跳升，此前美国总统当选人特朗普选择的财政部长人选Steven Mnuchin对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称，税务改革和重审贸易协议将是新政府的首要任务。美国银行(BAC.N)大涨4.5%。
但公用事业和电信等高派息股下跌，因公债收益率上升。标普公用事业类股指数大跌3.2%，美国电话电报公司(AT&T)(T.N)股价下跌2.2%。
“这跟预期有关，如果能源价格真的继续上涨...将有利于美国能源行业，该行业是美国经济的重要组成部分，”Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey称。
“这打压了其它高收益类股，因为随着经济加速增长，美国联邦储备理事会(FED/美联储)加快升息步伐的可能性变大，”他称，“资金可能会重新配置。”
投资者对美联储下月升息的预期非常高。
道琼工业指数.DJI收高1.98点，或0.01%，至19,123.58点；标准普尔500指数.SPX收低5.85点，或0.27%，至2,198.81点；纳斯达克指数.IXIC收低56.237点，或1.05%，至5,323.681点。
本月道琼工业指数大涨5.4%，标普500指数上涨3.4%，纳斯达克指数升2.6%。
三大股指本月均创纪录新高。投资者预计特朗普的当选将带来基础设施支出增加和监管减少。
今日交易量远高于平均水平。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约95亿股成交，过去20日的平均日成交量为79亿股。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.53:1；纳斯达克市场为1.82:1。
标普500指数成份股有65只触及52周新高，三只成份股触及新低；有185只纳斯达克指数成份股触及52周新高，47只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 徐文焰)
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