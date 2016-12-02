美国科技股拖累标普和纳斯达克指数收跌 道指刷新收盘纪录

路透纽约12月1日 - 美国股市周四收盘涨跌互现，科技股急跌拖累纳斯达克和标普500指数收低，而银行和能源股上扬扶助道指刷新收盘纪录高位。

Facebook (FB.O)急跌2.8%，报115.14美元。微软(MSFT.O)回落1.8%，报59.18美元，拖累纳斯达克指数创11月14日以来最低收位，标普500科技股指数重挫2.3%，为6月24日以来最大单日跌幅。

尽管标普500指数自11月大选以来上涨超过2%，因寄望候任总统特朗普的经济政策将会推升通胀，并加快利率攀升的速度，但科技并未加入此轮涨势，下跌近3%。

Fort Pittv Capital Group的高级股市研究分析师Kim Forrest表示，在利率走高的环境下，人们会调降未来成长的估值，在很大程度上，这可能就是目前市盈率(本益比)较高股票表现不佳的原因所在。

“所有股票都会受到影响。”

道指上扬，因高价金融股及能源股攀升。高盛(GS.N)跳涨3.3%，为道指贡献了超过50点的涨幅。该股自大选以来已累计上涨了逾24%。

道琼工业指数.DJI收高68.35点，或0.36%，至19,191.93点；标准普尔500指数.SPX收低7.73点，或0.35%，至2,191.08点；纳斯达克指数.IXIC收低72.57点，或1.36%，至5,251.11点。

油价继续大涨扶助雪佛龙(CVX.N)等能源股走强，布兰特原油期货收高超过4%，周三激升近9%，主要产油国周三同意减产支撑油价，为2008年来首次采取类似行动。

标普500能源股指数升0.3%，标普金融股指数攀升1.7%，为三周内表现最好的一天。

投资人现将注意力转至周五美国将公布的非农就业报告，以寻求确认美国经济继续增强。市场也聚焦美联储12月13-14日货币政策会议，预计将加息。

根据汤森路透数据，交易商预计美联储在12月加息的机率为91%。

折扣零售商Dollar General (DG.N)在标普500指数成份股中表现落后，大跌5%，此前该公司公布季度可比销售意外下滑，并下调全年盈利预估。

鞋履销售商Skechers(SKX.N)暴涨15.9%，此前该公司执行长购买了价值1,100万美元的公司股票。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约91.3亿股成交，过去20日的平均日成交量为79.6亿股。

纽约证交所下跌与上涨家数比例为1.66:1；纳斯达克市场为1.61:1。

标普500指数成份股有79个触及52周新高，七个成份股触及新低；有178个纳斯达克指数成份股触及52周新高，63家触及新低。

美国各证交所成交量约91.3亿股，高于过去20个交易日均量79.6亿股。(完)