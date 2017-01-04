美股2017年开局强劲 大选后的升势继续延烧

路透1月3日 - 美国股市周二大涨，大选后的升势延烧到新的一年，受助于威瑞森通讯(Verizon Communications)和包括Alphabet及Facebook等科技股大涨。

在过去两个月美股大涨，因市场预期当选总统特朗普将通过减税和基建支出、以及减少金融业监管来刺激经济。

Brinker Capital高级投资经理Thomas Wilson表示，市场走强是因投资人预期会有扩张性财政政策。

不过，随之道琼工业指数逼近从未染指的两万点大关，一些投资人警告，短期内不太可能进一步大涨。他们希望看到特朗普竞选时的承诺能获得担心联邦财赤扩大的共和党议员批准的证据。

“当选总统不能只是挥挥魔法棒，”Greentree Brokerage Services负责人Warren West表示，“他必须应对国会，而国会内部都没能达成一致。”

道指在12月一度触手可及两万点大关，但之后回落。周二稍早，道指高见19,938.53点，受迪士尼上涨扶助。

福特汽车(F.N)跳升3.79%，该公司表示，将取消在墨西哥投资16亿美元建厂的计划，反而在密西根的工厂投资7亿美元，此前特朗普严厉批评该公司在墨西哥的投资计划。

油价触及18个月高位后回落，收盘大跌逾2%。标普能源股指数.SPNY升1.15%，艾克森美孚收高0.70%。

美元触及14年高位，此前数据显示，美国12月制造业活动加快至两年最高。

道琼工业指数.DJI收高119.16点，或0.6%，至19,881.76点；标准普尔500指数.SPX收高19点，或0.85%，至2,257.83点；纳斯达克指数.IXIC上扬45.97点，或0.85%，至5,429.08点。

威瑞森通讯(VZ.N)大涨2.25%，对标普500指数的提振作用最大，此前花旗集团将该股评级上调至“买入”。

谷歌母公司Alphabet(GOOGL.O)升1.96%，Facebook (FB.O)收高1.57%，也提振标普500指数。

标普健保股指数.SPXHC升1.40%，默克(MRK.N)收高2.17%，Gilead Sciences (GILD.O)劲扬3.56%。

标普公用事业股指数.SPLRCU下滑0.30%，为标普11大类股中唯一下跌板块。

Marathon Petroleum (MPC.N)表示会寻求分拆零售业务后，股价大涨5.12%。

纽约证交所跌涨股家数比例为3.24:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.79:1。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，一只成份股触及新低；有121只纳斯达克指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)