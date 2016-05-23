美国股市下滑 苹果上涨未能抵消升息忧虑

路透5月23日 - 美国股市周一收盘下跌，苹果反弹，但未能抵消对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能尽早而不是推后升息的忧虑。

股市投资人主要关注的是在经济表现迟滞的情况下美联储未来升息的时机。自2008年金融危机以来，投资人得益于处于纪录低点的借款成本。

道琼工业指数和Nasdaq指数盘中多数时间在平盘上方交投，但在最后几分钟内转跌。

旧金山联储总裁威廉姆斯和圣路易斯联储总裁布拉德周一都发表了鹰派的言论。

上周美联储会议记录显示可能早至6月就加息，令投资人意外。投资人将仔细聆听周五美联储主席叶伦的讲话，以寻找联储意图的新线索。

“市场需要安抚，缓缓的适应略高的利率环境，看来这就是美联储目前所作的。”Solaris Group投资长Tim Ghriskey称。

“利率需要正常化，美联储需要给自己一些空间，以便在再度发生金融危机时可以再度降息。”Ghriskey表示。

苹果(AAPL.O)升1.27%，费城半导体指数.SOX升0.66%，此前台湾经济日报报道，苹果要求供应商生产下一代iPhone规模大于之前预估。

道琼工业指数.DJI收低8.01点，或0.05%，报17,492.93点；标准普尔500指数.SPX收跌4.28点，或0.21%，报2,048.04；Nasdaq指数.IXIC下挫3.78点，或0.08%，收报4,765.78点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计仅59亿股成交，远低于过去20日的平均日成交量约72亿股。

标普10大类股中有八种收低，公用事业股.SPLRCU以0.97%领跌。

原材料股指数.SPLRCM升1.19%，受孟山都(MON.N)跳升4.41%提振，此前德国医药与化学品巨头拜耳(Bayer)(BAYGn.DE)宣布，开价每股122美元现金，或包括债务在内总计620亿美元，收购美国种子公司孟山都，将打造全球最大农业供应商。

对标普500指数拖累最大的是微软(MSFT.O)，该股下挫1.17%。

周六是标普500指数创纪录收盘高位一周年纪念日，该指数目前较该峰值低约4%。

收紧借款成本有助于压制通胀，但也妨碍经济扩张，并拉低股市流动性，这可能阻止股市升势。

根据汤森路透Datastream，目前标普500指数预估市盈率约16.4倍，低于5月初的约17倍。

Tribune Publishing TPUB.N暴跌15.04%，此前该公司拒绝了Gannett(GCI.N)最新的收购报价。Gannett大跌2.36%。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,521家和1,479家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,489家和1,329家。

标普500指数成份股有六只触及52周新高，没有成份股触及新低；有46只Nasdaq指数成份股触及52周新高，27只触及新低。(完)