美股受苹果大跌拖累下滑 本周周线亦下跌

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月17日 - 美国股市周五收低，苹果大跌拖累三大股指下滑，投资者为下周英国民众投票决定是否留在欧盟作准备。
本周三大股指均下跌至少1%，纳斯达克指数下跌近2%。
英国在6月23日公投中可能脱欧搅动全球市场，美股放量，波动性也增加，因投资者为下周的公投调整头寸。
“直到下周四前都会这样，”富国财富管理首席投资策略师Jim Paulsen称，“从现在到周四投票，这种不安将持续。”
道琼工业指数.DJI下跌57.94点，或0.33%，收报17,675.16点；标准普尔500指数.SPX收低6.77点，或0.33%，报2,071.22点；纳斯达克指数.IXIC下滑44.58点，或0.92%，收报4,800.34点。
苹果(AAPL.O)大跌2.3%。苹果表示，iPhone 6和6 Plus仍在中国有售，此前北京市知识产权局判定，苹果iPhone 6和iPhone 6 plus手机在设计上侵犯一家中国公司的专利。
对英国可能退出欧盟的担忧令标普500指数动能下降，上周该指数离纪录收盘高位相差约12点。周四，美股结束五连跌收高。
“冒险意愿下降，因为英国退欧公投，”UBS Wealth Management Americas投资策略部门主管Jeremy Zirin表示。
标普500指数十大类股中有五种收低。能源股.SPNY是表现最好的板块，上涨0.8%，跟随油价跳涨。
油价反弹扶助美股自2月中以来反弹约14%。标普500指数今年迄今涨幅超过1%。
医疗保健类股.SPXHC表现最差，大跌1.1%，因默克(MRK.N)和强生(JNJ.N)下挫。
科技股.SPLRCT下跌0.9%，但跌幅受限，因甲骨文(ORCL.N)劲涨2.7%，至39.68美元，因公司季度营收好于预期。甲骨文对标普500指数带来最大的提振。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计近90亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量67亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,844家和1,156家，比例为1.60:1；纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,599家和1,231家，比例为1.30:1。
标普500指数成份股有12只触及52周新高，两只成份股触及新低；有39只纳斯达克指数成份股触及52周新高，41只触及新低。(完)
(编译 刘静/利棣儿；审校 李军)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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