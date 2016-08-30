美国股市小幅收低 苹果下滑但银行股表现亮丽

路透纽约8月30日 - 美国股市周二收跌，苹果给大盘带来的压力最大，欧盟反垄断机构周二要求苹果(AAPL.O)向爱尔兰政府补缴约145亿美元的税款及利息。但银行股上涨抵消部分跌幅。

标普500指数在五个交易日内第四次收低，但仍离本月稍早触及的纪录收盘高位不到1%。预计在经济扩张中表现更好的景气类股在过去几周领跑，因经济数据显示美国经济状况改善。

美国8月消费者信心指数升至11个月高位，家庭对就业市场更加乐观。周五将出炉的非农就业数据可能令美国升息的理由更加充分，正如过去一周美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员暗示的那样。

对美国公债收益率正触底反弹的押注最近给银行股带来支撑。标普500金融股指数.SPSY本周迄今大涨1.8%，期内标普500指数仅升了0.3%。

“经济表现不错，就业市场仍表现不错，有理由认为利率已经触底，这对金融股有利。”Voya Investment Management跨资产策略和解决部门投资长Paul Zemsky表示。

标普500金融股指数收在12月初来最高水准，当时是在美联储进行近十年来首次升息前。

Zemsky称，尽管周二除金融股外，各板块全线走软，但景气类股应会继续领涨。

不过苹果(AAPL.O)收低0.77%，令主要股指承压，欧盟反垄断机构周二要求苹果向爱尔兰政府支付最高130亿欧元(145亿美元)的税款。该机构之前裁定，一项通过爱尔兰转移利润的特殊计划属于非法国家补助。[nL3S1BB3G3]

道琼工业指数.DJI收低48.69点，或0.26%，至18,454.30点；标准普尔500指数.SPX收跌4.26点，或0.20%，至2,176.12点；纳斯达克指数.IXIC收低9.34点，或0.18%，收报5,222.99点。

美国巧克力公司好时(Hershey)(HSY.N)急挫11.2%，报99.19美元，此前亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)宣布不再寻求收购好时。亿滋国际是奥利奥饼干和吉百利巧克力的生产商，两个月前出价现金加股票230亿美元求购好时，但遭到拒绝。[nL3S1BA4ZB]

青少年服装零售商Abercrombie & Fitch (ANF.N)暴跌20.3%，报18.29美元，此前该公司公布连续第14个季度销售下滑，并表示不再预计今年可比销售改善。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.04:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.13:1。

标普500指数成份股有26只触及52周新高，没有成份股触及新低；有121只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。

美国各证交所共计约56.6亿股成交，过去20日的平均日成交量为59.8亿股。20日的平均日成交量为去年6月来首次跌穿60亿股。(完)