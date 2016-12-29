美国股市下跌 受银行股走低拖累

路透12月29日 - 美国股市周四收盘小幅下跌，市场交投淡静，受银行股下跌拖累，交易商在为新的一年作准备。

美国股市在11月8日特朗普胜选后大涨，近几日升势停滞。投资者正在押注，哪些股票将从特朗普减少税收、放松监管，并实施新的经济刺激的新政中得益。

大选后的升势可能使标普500指数今年创下10%左右的升幅，但一些市场参与者对后市可能出现修正感到紧张。

“大选后的上涨势头失去了动能，目前市场处于合适的水平，现在大家在问‘后市会怎样?’”Wells Fargo Investment Institute全球股市策略师Scott Wren称。

道琼工业指数.DJI收低13.90点，或0.07%，至19,819.78点；标准普尔500指数.SPX收跌0.66点，或0.03%，至2,249.26点；纳斯达克指数.IXIC收挫6.47点，或0.12%，至5,432.09点。

道指尚未攻克两万点大关，此前多次离该关口不到20点。

标普500金融股指数.SPSY下滑0.7%，为表现最差板块，但今年仍有望大涨约20%。

美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)和摩根士丹利(MS.N)均跌至少1%，高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)对道指的拖累最大。

美国公债收益率全线下滑，因在今日财政部标售的七年期公债获得强劲需求后，投资人买入避险公债。

在美国大选后表现落后的公用事业股.SPLRCU和地产股.SPLRCR周四领涨。

“你看到的是一些投资人留意近期表现落后的个股，低吸并从一些大选后跑赢的个股中轮换出来。”Kingsview Asset Management投资组合经理人Paul Nolte称。

美国上月出口减少导致商品贸易赤字扩大；而上周初请失业金人数减少，是就业市场的又一积极信号。

个股消息方面，药品开发商Cempra (CEMP.O)崩跌57%，此前美国医疗监管机构为批准将该公司生产的抗生素用于治疗社区获得性细菌性肺炎(CABP)。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约49亿股成交，远低于过去20日的平均日成交量69亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.41:1；纳斯达克市场跌涨股家数比为1.03:1。

标普500指数成份股有一只触及52周新高，三只成份股触及新低；有80只纳斯达克指数成份股触及52周新高，50只触及新低。(完)