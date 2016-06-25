美股因应英国退欧创10个月最大单日跌幅 银行股跌幅为近五年最大

路透纽约6月24日 - 美国股市周五骤降，遭遇10个月来最惨烈抛售，银行股首当其冲，此前英国决定退欧，搞得交易商措手不及。标普500指数回到去年收盘水准之下。

英镑兑美元触及逾30年低点，全球股市急跌，因投资人担心英国退欧的决定可能损及投资，并引发多个月的政治和经济不确定性。

“预计在英国长达两至三年的退欧磋商期间，投资将减弱，经济成长将持续放缓。”德意志银行分析师在周五的报告中指出。

海外交易时段，股指期货以近11个月高位开局，因市场错误的判断留欧阵营将在英国退欧公投中获胜，但随着结果显示相反的方向，股市期货掉头直下。

常规交易时段，跌势看来更为有序，但标普500金融股指数.SPSY大跌5.4%，录得2011年11月来最大单日百分比跌幅。标普500指数今年所得全数回吐，并录得去年8月底来最大跌幅。

标普500指数勉力收在被分析师称为重要技术支撑位的2,040点附近区域，但许多分析师预计未来几周将保持震荡。

CBOE波动率指数.VIX收高49%，报25.76，为2月11日来最高，当日美股触及今年低点。

“市场还未真正完全消化英国退欧的第二波冲击，”Federated Investors投资长Stephen Auth称。

“我们仍建议客户投资派息股，并采取防守策略，”他表示，“在我们触及更好的风险－回报水准前都是这个策略，”Auth称该水准可能在标普500指数的2月低点1,830点附近。

高派息的公用事业股.SPLRCU为今日唯一上涨的标普类股，微升0.09%。

道琼工业指数.DJI下跌610.32点，或3.39%，至17,400.75点；标准普尔500指数.SPX收低75.91点，或3.59%，至2,037.41点；纳斯达克指数.IXIC收跌202.06点，或4.12%，至4,707.98点。

不过许多市场认识认为普跌是观望的投资人逐步增持股票的良机。

“我预计今年美联储都不会加息了，这对市场有利，”Voya Investment Management首席市场策略师Doug Cote称。

“如果你还有闲置的资金，目前可能是买入的良机，但我目前不会换手(由债券转投股市)，”他指出，并预计其他主要央行也会给予市场支撑。

本周，道指和标普500指数均下跌1.6%，为2月来最大周线跌幅，纳斯达克指数跌1.9%，跌幅略小于上周。

英镑兑美元挫至近1.32美元，为1985年来最低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约152亿股成交，为2011年8月来最高，过去20日的日成交均值为68亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为5.47:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为5.20:1。

标普500指数成份股有28只触及52周新高，12只成份股触及新低；有33只纳斯达克指数成份股触及52周新高，107只触及新低。(完)