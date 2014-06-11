更正-《分析》低波动类股一改去年沉闷表现，引领当前美股涨势

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(英文原文有误，文中倒数第五段Monster Worldwide股号应为 ，非“ ”)
路透纽约6月10日 - 在标普500指数去年大涨30%的多数时间，有一类股票表现得昏昏欲睡，基本被忽略。但今年这类股却成为美国股市的领头羊。
2014年表现最好的板块是公用事业，包括Consolidated Edison ，它们的总回报率增长14.5%，而同期标普500指数整体仅增长6.4%。
目前发生的状况恰好与市场波动时通常的状况相反，这涉及一个名为“贝它系数”(beta)的投资理念。这指的是特定股票带给投资组合的风险。随大盘涨跌，但涨跌幅更明显的股票称为“高贝它”。在大盘上涨时，它们的表现往往更出色，在大盘下跌时，它们也跌得更重。
以百思买(Best Buy)和Priceline为例，这两只消费类股2013年在标普500指数中是表现最好的个股之一，因为它们的营收随经济好转增长。这两只股票去年的涨势居前。
今年，这些股票落后于较乏力的“低贝它系数”(low beta)股票，即通常波幅不如大盘大的股票。这表明，投资者担心获利成长状况和美国经济需求，不想大举押注那些通常具有较高贝它系数的股票，通常指科技、非必需类消费品和能源领域的周期类股。
可以肯定的是，如果经济成长加速，这种情况可能改变，但美国第一季国内生产总值(GDP)三年来首次萎缩后，投资者态度谨慎。
“看一下会发现，各行业都是这样，投资者仍然有些担惊受怕，”Richard Bernstein Advisors执行长Richard Bernstein表示。“相比关注涨势，他们更担心的是如何防范下跌。”
这有助于推动股市轮换转向更具防御性的高派息类股，这类股通常都是低贝它系数阵营一份子。
今年迄今，标普500指数 成分股中贝它值最低的50只股票平均上涨12%，同时贝它值最高的50只股票平均上涨7%。前者包括ConEd和麦当劳 ，后者包括花旗 和百思买 。
2013年，贝它值最高和最低的50只股票平均涨幅分别为51.4%和21.3%。
对冲基金等追逐高贝它值的投资者蒙受损失。对冲基金对动能股有很高的曝险，而且采取“贝它”策略。
瑞士信贷执行董事Jon Kinderlerer表示，目前对冲基金持有的周期类股是防御类股的3.8倍，1月时该数字为4.7倍。由于市场在第一季修正走势，它们此前的押注遭受了损失。
“一旦这种交易受阻，资金也加速流向更多以价值为导向的个股和板块，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。
**股息增加，估值增长**
今年赢家类股的股息收益率是高贝它系数类股的将近两倍。汤森路透数据显示，最低贝它系数股票的股息收益率平均为3.1%，而高贝它系数股票的只有1.7%。
伯恩斯坦表示，不寻常的是，标普高贝它系数股票相对于标普500指数的估值，处于有史以来的最低水准。他的数据追溯到1986年。
对伯恩斯坦来说，这是市场长期健康发展的正面迹象，因其显示出投资者没有为成长付出超额代价。
但他指出，像罗素2000指数这样覆盖范围较大的指数中，存在大量估值偏高的高贝它系数股票，它们并不在标普500指数当中，例如Monster Worldwide 等成分股。
标普500成分股贝它系数最高的股票中，希捷(Seagate Technology) 市盈率仅为10.6倍，Hartford Financial Services Group 市盈率为10.9倍。
高贝它系数股票目前的市盈率中值为15.2倍。低贝它值股票的市盈率中值为16.1倍。
随着获利前景好转，最近几个交易日成长类股的股价已在反弹。汤森路透数据显示，至6月6日为止的2014年涨幅据估算为9.1%，相较于今年到4月1日为止的涨幅是8.7%。
“一切都取决于下半年成长评估。下半年的情况将决定今年赢家是高贝它值股票还是低贝它值股票。”BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig说。(完)
(编译 李春喜/李爽/杜明霞/王翔琼/李婷仪; 审校 艾茂林/田建华/朱晓军/张若琪)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选