更正-《分析》低波动类股一改去年沉闷表现，引领当前美股涨势

(英文原文有误，文中倒数第五段Monster Worldwide股号应为 ，非“ ”)

路透纽约6月10日 - 在标普500指数去年大涨30%的多数时间，有一类股票表现得昏昏欲睡，基本被忽略。但今年这类股却成为美国股市的领头羊。

2014年表现最好的板块是公用事业，包括Consolidated Edison ，它们的总回报率增长14.5%，而同期标普500指数整体仅增长6.4%。

目前发生的状况恰好与市场波动时通常的状况相反，这涉及一个名为“贝它系数”(beta)的投资理念。这指的是特定股票带给投资组合的风险。随大盘涨跌，但涨跌幅更明显的股票称为“高贝它”。在大盘上涨时，它们的表现往往更出色，在大盘下跌时，它们也跌得更重。

以百思买(Best Buy)和Priceline为例，这两只消费类股2013年在标普500指数中是表现最好的个股之一，因为它们的营收随经济好转增长。这两只股票去年的涨势居前。

今年，这些股票落后于较乏力的“低贝它系数”(low beta)股票，即通常波幅不如大盘大的股票。这表明，投资者担心获利成长状况和美国经济需求，不想大举押注那些通常具有较高贝它系数的股票，通常指科技、非必需类消费品和能源领域的周期类股。

可以肯定的是，如果经济成长加速，这种情况可能改变，但美国第一季国内生产总值(GDP)三年来首次萎缩后，投资者态度谨慎。

“看一下会发现，各行业都是这样，投资者仍然有些担惊受怕，”Richard Bernstein Advisors执行长Richard Bernstein表示。“相比关注涨势，他们更担心的是如何防范下跌。”

这有助于推动股市轮换转向更具防御性的高派息类股，这类股通常都是低贝它系数阵营一份子。

今年迄今，标普500指数 成分股中贝它值最低的50只股票平均上涨12%，同时贝它值最高的50只股票平均上涨7%。前者包括ConEd和麦当劳 ，后者包括花旗 和百思买 。

2013年，贝它值最高和最低的50只股票平均涨幅分别为51.4%和21.3%。

对冲基金等追逐高贝它值的投资者蒙受损失。对冲基金对动能股有很高的曝险，而且采取“贝它”策略。

瑞士信贷执行董事Jon Kinderlerer表示，目前对冲基金持有的周期类股是防御类股的3.8倍，1月时该数字为4.7倍。由于市场在第一季修正走势，它们此前的押注遭受了损失。

“一旦这种交易受阻，资金也加速流向更多以价值为导向的个股和板块，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示。

**股息增加，估值增长**

今年赢家类股的股息收益率是高贝它系数类股的将近两倍。汤森路透数据显示，最低贝它系数股票的股息收益率平均为3.1%，而高贝它系数股票的只有1.7%。

伯恩斯坦表示，不寻常的是，标普高贝它系数股票相对于标普500指数的估值，处于有史以来的最低水准。他的数据追溯到1986年。

对伯恩斯坦来说，这是市场长期健康发展的正面迹象，因其显示出投资者没有为成长付出超额代价。

但他指出，像罗素2000指数这样覆盖范围较大的指数中，存在大量估值偏高的高贝它系数股票，它们并不在标普500指数当中，例如Monster Worldwide 等成分股。

标普500成分股贝它系数最高的股票中，希捷(Seagate Technology) 市盈率仅为10.6倍，Hartford Financial Services Group 市盈率为10.9倍。

高贝它系数股票目前的市盈率中值为15.2倍。低贝它值股票的市盈率中值为16.1倍。

随着获利前景好转，最近几个交易日成长类股的股价已在反弹。汤森路透数据显示，至6月6日为止的2014年涨幅据估算为9.1%，相较于今年到4月1日为止的涨幅是8.7%。

“一切都取决于下半年成长评估。下半年的情况将决定今年赢家是高贝它值股票还是低贝它值股票。”BB&T Wealth Management的高级副总裁Bucky Hellwig说。(完)