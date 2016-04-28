美国股市下跌 受累于日本央行决定和投资人伊坎评论

路透4月28日 - 美国股市周四收跌，因投资者对日本央行意外呼吁限制货币刺激力度的消息仍心有余悸，而美国著名投资人伊坎(Carl Icahn)的讲话拖累苹果尾盘走低，进一步加剧市场卖压。

指标标普500指数.SPX录得三周来最差表现，下挫19.34点，或0.92%，至2,075.81点；道琼工业指数.DJI下跌210.79点，或1.17%，至17,830.76点；Nasdaq指数.IXIC回落57.85点，或1.19%，至4,805.29点。

标普500主要类股中有九大类股下挫，科技类股.SPCOMT下跌1.4%，跌幅最大。必需消费品类股.SPCOMS上涨0.03%。

“这典型地体现了央行政策对市场的重要性，”BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称。

股市早盘下跌，因尽管面对全球需求疲弱和日圆上涨的情势，日本央行仍决定维持政策不变，这一举措令市场动荡，特别是此前有媒体报导，央行可能将已经为负的利率进一步下调。

美股尾盘进一步下挫，苹果领跌。

美国投资大亨伊坎表示，已经售罄所持苹果的股票，令已受令人失望的业绩打压的苹果再遭重创，最终收挫3%，报94.87美元。

伊坎在接受CNBC电视专访时表示，对美国股市“仍非常谨慎”，除非出台财政刺激措施，否则会面临“清算日”。

这些言论看来扭转了中午股市受Facebook亮丽的业绩和一系列购并消息支撑的温和反弹走势。Facebook股价今日创纪录高位。

医疗器械生产商St. Jude Medical STJ.N跳升25.5%，报77.79美元，此前雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)称同意以250亿美元收购该公司。雅培大跌7.7%，报40.42美元。

DreamWorks Animation DWA.O飙升24%，报39.95美元，之前Comcast (CMCSA.O)称将以38亿美元收购该公司，Comcast收低0.2%，报61.86美元。

美股正处于历来第二长的升势，标普500指数自2月已经大涨15%，受油价反弹和美联储宽松政策扶助，该指数逼近纪录高位。

美元指数.DXY自年初以来已下挫约4.7%，而油价三个月猛涨75%。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,942和1,036，比例为1.87:1；Nasdaq市场跌涨股家数分别为1,867和955,比例为1.95:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约81亿股成交，过去20日的平均日成交量为69亿股。

标普500指数成份股有19只触及52周新高，一只成份股触及新低；有63只Nasdaq指数成份股触及52周新高，16只触及新低。(完)