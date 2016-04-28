美国股市下跌 受累于日本央行决定和投资人伊坎评论

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月28日 - 美国股市周四收跌，因投资者对日本央行意外呼吁限制货币刺激力度的消息仍心有余悸，而美国著名投资人伊坎(Carl Icahn)的讲话拖累苹果尾盘走低，进一步加剧市场卖压。
指标标普500指数.SPX录得三周来最差表现，下挫19.34点，或0.92%，至2,075.81点；道琼工业指数.DJI下跌210.79点，或1.17%，至17,830.76点；Nasdaq指数.IXIC回落57.85点，或1.19%，至4,805.29点。
标普500主要类股中有九大类股下挫，科技类股.SPCOMT下跌1.4%，跌幅最大。必需消费品类股.SPCOMS上涨0.03%。
“这典型地体现了央行政策对市场的重要性，”BMO Private Bank首席投资官Jack Ablin称。
股市早盘下跌，因尽管面对全球需求疲弱和日圆上涨的情势，日本央行仍决定维持政策不变，这一举措令市场动荡，特别是此前有媒体报导，央行可能将已经为负的利率进一步下调。
美股尾盘进一步下挫，苹果领跌。
美国投资大亨伊坎表示，已经售罄所持苹果的股票，令已受令人失望的业绩打压的苹果再遭重创，最终收挫3%，报94.87美元。
伊坎在接受CNBC电视专访时表示，对美国股市“仍非常谨慎”，除非出台财政刺激措施，否则会面临“清算日”。
这些言论看来扭转了中午股市受Facebook亮丽的业绩和一系列购并消息支撑的温和反弹走势。Facebook股价今日创纪录高位。
医疗器械生产商St. Jude Medical STJ.N跳升25.5%，报77.79美元，此前雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)称同意以250亿美元收购该公司。雅培大跌7.7%，报40.42美元。
DreamWorks Animation DWA.O飙升24%，报39.95美元，之前Comcast (CMCSA.O)称将以38亿美元收购该公司，Comcast收低0.2%，报61.86美元。
美股正处于历来第二长的升势，标普500指数自2月已经大涨15%，受油价反弹和美联储宽松政策扶助，该指数逼近纪录高位。
美元指数.DXY自年初以来已下挫约4.7%，而油价三个月猛涨75%。
纽约证交所跌涨股家数分别为1,942和1,036，比例为1.87:1；Nasdaq市场跌涨股家数分别为1,867和955,比例为1.95:1。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约81亿股成交，过去20日的平均日成交量为69亿股。
标普500指数成份股有19只触及52周新高，一只成份股触及新低；有63只Nasdaq指数成份股触及52周新高，16只触及新低。(完)
(编译 刘静/李军；审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。