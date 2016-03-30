美国股市续涨 CBOE市场波动率指数降至七个月低点

路透3月30日 - 美国股市周三收盘上涨，继续扩大2016年迄今录得的涨幅，连续第二日受助于美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦的讲话提振。叶伦的讲话缓解了投资人对未来升息的不安情绪。

美国大都会人寿保险公司(MetLife)(MET.N)和其它金融股带领市场走高，苹果和其它科技股也上涨。

叶伦周二称，美联储在升息问题上宜谨慎行事。周三，她的讲话得到芝加哥联储总裁埃文斯的呼应。埃文斯称，考虑到通胀偏低，4月升息的门槛很高。

这缓解了困扰投资者长达数月的不安情绪。投资人对全球经济放缓、美元走高、油价大幅波动、美国大公司业绩下滑等忧心忡忡。

CBOE市场波动率指数.VIX下跌1.9%，至去年8月以来最低，当时投资者担心中国金融市场崩跌会引发全球市场混乱。该指数是衡量美国股市投资者担心程度的一个指标。

“美联储和全球央行仍然是市场的最好朋友，”Cornerstone Financial Partners联合创始人Jeff Carbone称，“投资者的风险胃纳得到改善。”

利率走高通常对股市是坏消息，因为减少了借贷和投资，令公司扩张难度加大。全球经济放缓和美元走高已经引发美国企业业绩下滑，许多投资者希望美联储在4月和6月的会议后再升息。

标准普尔500指数.SPX涨8.94点，或0.44%，收报2,063.95点，今年迄今该指数上涨约1%。

道琼工业指数.DJI收涨83.55点，或0.47%，报17,716.66点；Nasdaq指数.IXIC上涨22.67点，或0.47%，报4,869.29点。

美国大都会人寿保险公司劲涨5.34%，此前一法院裁决，该公司对美国金融系统不具系统重要性。被称为“过大而不能倒的”企业要受到美国监管机构更严格的监管。

同业美国保德信金融集团(PRU.N)和美国国际集团(AIG)(AIG.N)股价上涨约2%。

苹果(AAPL.O)上涨1.75%，此前Cowen & Co将该公司评级上调至“表现优于大盘”。苹果对标普500指数和Nasdaq指数带来最大的提振。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,892家和1,122家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,746家和1,074家。

标普500指数成份股有55只触及52周新高，没有只成份股触及新低；有74只Nasdaq指数成份股触及52周新高，23只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，低于过去20日的平均日成交量78亿股。(完)