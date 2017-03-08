美股下跌 受制药和银行类股拖累

路透纽约3月7日 - 美国股市周二收盘下跌，因制药和金融类股下挫，令标普500指数和道琼工业指数录得逾一个月来的首个连续两日下跌。

制药类股承压，此前美国总统特朗普发推文称，他正着手建立一个行业“新体系”，以降低药品价格，但他没有给出具体细节。

特朗普称他支持共和党周一提交国会的废除并取代奥巴马医保法案的议案草案，但他称这个草案正在接受两党的评估和协商。

标普500医疗保健类股指数下跌0.7%，纽约证交所Arca制药类股指数下跌0.9%，为1月24日以来的最糟单日表现。

“我们一定不要忘了，特朗普最初信誓旦旦的承诺，最终落实时通常都是虎头蛇尾，而且需要很长时间才会公布具体细节，”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品董事总经理Randy Frederick称。

金融股是11月大选以来表现最佳的类股，今日下跌0.3%，受富国银行(WFC.N)和摩根大通(JPM.N)下挫拖累。

投资者为美国联邦储备委员会(FED/美联储)在下周会议上升息的可能性做准备，包括叶伦主席在内的一批联储官员已经暗示，可能在3月14-15日会议上升息。

根据汤森路透数据，本月会议上升息25个基点的预期从上周的约30%上升至84%。

将于周五发布的美国非农就业报告可能会夯实这一预期。

“我甚至难以想像，就业报告该有多糟糕，才会让美联储脱离升息轨道，所以我认为升息是板上钉钉的事情，”Frederick称。

道琼工业指数.DJI收跌29.58点，或0.14%，至20,924.76点；标准普尔500指数.SPX收低6.92点，或0.29%，至2,368.39点；纳斯达克指数.IXIC下跌15.25点，或0.26%，至5,833.93点。

上市不久的Snapchat的母公司Snap Inc (SNAP.N)暴跌9.8%，至21.44美元，在该公司上市暴涨后，分析师对该股的评论不温不火，吸引了做空投资者。

数据储存服务供应商Nimble Storage NMBL.N暴涨46.3%，此前惠普企业(HPE.N)称将以10.9亿美元现金收购该公司。惠普企业股价下滑1.1%，至22.82美元。

卫星电视公司Dish Network (DISH.O)收涨4.5%，至64美元，此前标普道琼斯指数有限公司称DISH NETWORK将取代Linear Technology CorpLLTC.O成为标准普尔500指数成分股，3月13日起生效。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.36:1；纳斯达克市场为1.87:1。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，12只成份股触及新低；有52只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64.4亿股成交，低于过去20日的平均日成交量69.2亿股。(完)