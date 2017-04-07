美股小涨 投资者在习特会前感到不安

路透4月6日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，但远离盘中高位，因投资者对中国国家主席习近平和美国总统特朗普之间的会晤愈发感到紧张。

全球最大两个经济体的国家领导人周四稍晚将在特朗普总统的佛罗里达州棕榈滩海湖庄园会面，两位领导人还将于周五共进工作午餐。

根据市场人士，投资者对有关中美贸易关系的消息，以及有关约束朝鲜武器发展问题的讨论感到不安。

“人们很担心，因为会晤可能很快谈僵，中国国家主席是睿智的政治家，有许多这些事务方面的经验，而美国总统是国际舞台上的一个新手，”Empire Executions总裁Peter Costa称。

“会谈将为未来定下基调，市场不希望是负面的基调，”Costa称。

股市在尾盘缩减涨幅，此前美国国务卿蒂勒森对中美两国领导人峰会发表讲话。

蒂勒森在海湖庄园表示，美国“将寻求和中国的经济合作，但会以美国民众的经济福祉为先，”并且会开诚布公的对话。

“蒂勒森的讲话听起来是会对中国采取较强硬的立场，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen说，“这增加了特朗普和习近平会谈将可能有较多冲突的风险。”

道琼工业指数.DJI收涨14.8点，或0.07%，至20,662.95点；标准普尔500指数.SPX收升4.54点，或0.19%，至2,357.49点，稍早触及2,364.16点日内高位。

纳斯达克指数.IXIC收高14.473点，或0.25%，至5,878.95点。

股市周三逆转涨势收低，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录暗示，在今年晚些时候开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。

但投资者周四重新考虑对美联储会议记录的反应，Wedbush Securities高级副总裁Stephen Massocca。

“美联储不会不分青红皂白就撤走对市场的支撑。联储会对其行动对经济的影响有一些灵敏度，”Massocca说。

标普11大类股中有四种收低。能源股上涨0.8%，因油价上涨，升至近一个月高位。康卡斯特(Comcast)(CMCSA.O)对标普500指数带来最大的提振，上涨2.1%，至38.13美元，此前公司宣布一项无线服务。

公司业绩期将在下周开锣，鉴于股市的高估值，一些投资者保持谨慎。标普500指数基于未来盈利预期的市盈率为约18倍，高于15倍的长期均值。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.20:1；纳斯达克市场为2.18:1。

标普500指数成份股有八只触及52周新高，四只成份股触及新低；有32只纳斯达克指数成份股触及52周新高，61只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，过去20日的平均日成交量68亿股。(完)