法国大选结果推高美股 纳斯达克创纪录高位

路透纽约4月24日 - 美国股市周一收涨，跟随欧亚股市普遍释然上涨走势，此前在法国总统大选首轮投票中，受市场欢迎的中间派候选人马克龙获胜。

根据民调，亲欧盟的中间派候选人马克龙预计将在5月7日的决选中击败极右翼候选人勒庞。第一轮投票结果显示民调结果基本准确。

“这缓解了法国驶向脱离欧盟航道的担忧，”Wells Fargo FundsManagement首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。

“这是典型的释然性反弹，主要体现在金融股上，”他称，“我们清除了一个障碍，现在大选局势更明了了。”

欧洲银行股跳升7.4%，标普金融股升2.8%。

市场的整体走势直指交易员出脱过去几日在法国大选前投下的防御性押注。

道琼工业指数.DJI上升216.13点，或1.05%，至20,763.89点；标准普尔500指数.SPX上涨25.46点，或1.08%，至2,374.15点；纳斯达克指数.IXIC上升73.30点，或1.24%，至5,983.82点。

MSCI明晟全球股票市场指数升1.56%，报453.5，盘中触及纪录高位的453.7。

美国投资者也为至少10年来最忙的季报周做好准备，将有逾190家标普500成份股公司发布业绩，包括权重股Alphabet(GOOGL.O)和微软(MSFT.O)都将在本周发布业绩。

“业绩好于预期，对该季的预期还很紧，整个季度中没有太多的预期下调，所以预期很高，但仍超过了预期，” Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称。

根据汤森路透数据，已经发布业绩的100家标普500成分公司中，77%的盈利超过预期，这帮助将该季利润增长预估值提高至11%，业绩季开始时的预估为10%。

医疗设备制造商 C R Bard(BCR.N)跳升近20%，报302.41美元，此前美国医疗设备供应商Becton Dickinson(BDX.N)称将以240亿美元价格收购前者。

防御型资产受挫，因交易员风险胃纳改善。现货金下跌0.6%，报每盎司1,276.10美元。避险日圆兑美元下挫0.585，报109.73日圆。CBOE波动率指数收于10.84，为2月14日以来最低。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.47:1；纳斯达克市场为2.61:1。

标普500指数成份股有72只触及52周新高，两只成份股触及新低；有191只纳斯达克指数成份股触及52周新高，43只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68亿股成交，过去20日的平均日成交量63亿股。(完)