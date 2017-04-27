美股小跌 此前特朗普发布税改计划大纲

路透纽约4月26日 - 美国股市周三收盘小跌，此前两日强劲上涨，因乐观的企业业绩被特朗普提议的下调企业税税率计划最终能否推行的不确定所抵消。

特朗普政府提议下调企业税，以及企业汇回国内的海外利润的税率，但没有具体指出在不增加财政赤字的情况下如何弥补由此产生的税收缺口。

“税改方面有许多需要消化，老实说，除了记者会上发布的一些要点，目前没有太多细节，”UBS Wealth Management Americas高级股权策略师David Lefkowitz称。

Lefkowitz称，将这个计划变成法案有一些困难。

下调企业税的预期是11月特朗普胜选以来股市上涨的部分原因，过去几周涨势停滞，因即便共和党在参众两院占据多数席位，政府也未能取得一项重大立法胜利。

标普500指数全日在纪录最高收盘点位之上交易，部分分析师称，尽管税改计划将成为提振股市的一个重大动因，但经济和获利增长也足以支撑当前的市场水平。

根据汤森路透I/B/E/S，第一季标普500指数成份股企业的总利润增涨11.8%，为2011年以来的最大增幅。

道琼工业指数.DJI下跌21.03点，或0.1%，至20,975.09点；标准普尔500指数.SPX下挫1.16点，或0.05%，至2,387.45点；纳斯达克指数.IXIC微跌0.27点，至6,025.23点。

纽约证交所涨跌股家数比为1.37:1；纳斯达克市场为1.62:1。

税改提议包括下调所谓的过手税(pass-through)，这将使有限责任合伙制企业的投资者受益。

个股中，联合技术(UTX.N)升1.1%，报118.20美元，给道指带来的提振最大，此前公司公布的季度获利超过预期，受助于所有四大业务领域的销售增加。

“公司业绩很强劲，可能看到标普500指数成份股企业的盈利较上年同期增长15%，”Voya Investment Management多资产策略和解决部门首席投资长Paul Zemsky说。

“我们看到全球股市同步上涨。”

波音(BA.N)下跌约1%，至181.71美元，此前公司报告营收下降。

标普500指数成份股有82只触及52周新高，三只成份股触及新低；有210只纳斯达克指数成份股触及52周新高，28只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约73.3亿股成交，高于过去20日的平均日成交量64.4亿股。(完)