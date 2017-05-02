美股受苹果等科技股提振 纳斯达克指数创新高

路透5月1日 - 美国股市标普500指数和纳斯达克指数周一攀升，苹果(AAPL.O)等大型科技股上涨，盖过一连串疲弱的经济数据带来的压力，并推动纳斯达克指数创下纪录新高。

苹果(AAPL.O)股价跳升2%，创纪录新高，给三大股指带来支撑。该公司将于周二发布业绩。

标普科技类股指数上涨0.9%，包括微软(MSFT.O)、Alphabet(GOOGL.O)和Facebook(FB.O)在内的大型科技公司股价齐创新高，科技类股为今年表现最佳的主要类股。

投资者为又一周大量企业季报发布做好准备，财报季迄今的表现超过了预期。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期标普500指数成份股企业第一季总体盈利将增长13.6%，为2011年来最大增幅。

市场观察人士一直在业绩中寻找支撑股价的依据，基于未来盈利预估，标普500市盈率较长期均值高20%。

“这将是几年来业绩最强的一个季度，”Chase InvestmentCounsel总裁 Peter Tuz称，“这将人们吸引至股市，重返表现不错的股市。”

标准普尔500指数.SPX收涨4.13点，或0.17%，报2,388.33点；纳斯达克指数.IXIC收升44点，或0.73%，报6,091.60点，创下纪录最高收位。

道琼工业指数.DJI收低27.05点，或0.13%，报20,913.46点，该指数上周表现为年内最佳。

CBOE波动率指数收在2007年2月来最低水准。

金融股上升0.6%，尽管总统特朗普称他正积极考虑分拆大银行，引发波动性。

美国财长努钦表示，美国可能需要最多两年时间来实现3%的经济增速，透过减税和放松监管可扶助实现这一成长目标。

一系列美国经济数据表现平平，可能抑制了股市的涨幅。美国4月制造业活动放缓，3月消费者支出持平，一项关键的通胀指标自2001年来首次录得月线下跌。

投资者翘首以盼本周稍晚公布的经济数据，这包括了周五的非农就业报告，以及美联储将在周二召开为期两天的政策会议。

“在就业数据周五公布前，今日出炉的经济数据令部份投资者感到不安，”John Hancock Investments高级资本市场研究分析师MattMiskin说。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.32:1；纳斯达克市场为1.37:1。

标普500指数成份股有42只触及52周新高，12只成份股触及新低；有145只纳斯达克指数成份股触及52周新高，55只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约60亿股成交，低于过去20日的平均日成交量65亿股。(完)