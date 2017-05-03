美股受业绩带动收高 苹果iPhone销量意外下滑拖累股价盘后跌2.1%

路透5月2日 - 美国股市周二收盘微升，因科技股和工业股的上涨抵消了汽车和能源股的下跌，投资者消化大批业绩报告。

苹果(AAPL.O)股价盘后大跌2.1%，此前公司公布，第二季iPhone销售意外下滑，显示消费者期待苹果最重要的产品－iPhone 10周年纪念版的推出而暂时持币待购。苹果预计当前季度营收介乎435-455亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估均值为456亿美元。苹果在常规交易时段收涨0.6%。

福特(F.N)股价急挫4.4%，通用汽车(GM.N)下跌2.9%，因汽车生产巨头4月美国市场新车销量下降。

投资者还在等待本周稍晚将要发生的一些重大事件，包括周三美国联邦储备委员会(FED/美联储)将发表政策声明，周五美国政府将发布就业报告。

市场普遍预计美联储将维持利率不变，但可能就6月是否升息提供暗示。

指标标普500指数.SPX在季报期内正在接近纪录高位，本季报期业绩普遍超过预期。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期标普500指数成份股企业第一季总体盈利将增长13.9%，为2011年来最大增幅。

“标普500指数的技术面整体看上去不错，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称，“特别是随着季报期的展开，基本面在改善。”

道琼工业指数.DJI收高36.43点，或0.17%，报20,949.89点；标准普尔500指数.SPX收涨2.84点，或0.12%，报2,391.17点；纳斯达克指数.IXIC收升3.76点，或0.06%，报6,095.37点。

科技股升0.3%，为连续第四日上涨；工业股涨 0.5%，受助于航空股上扬，此前达美航空(DAL.N)称4月乘客单位收入增长1%。

能源股下跌0.5%，因油价走低。

标普500指数自11月8日特朗普胜选以来已经攀升了11.8%，受助于特朗普总统减税、减少监管和增加基建支出计划的预期，但投资者质疑其实施这些计划的能力。

“政府仍在提出诸多相互矛盾或令人难以理解的提议和主张，我觉得这让市场对未来的举措感到困惑，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称。

业绩方面，芯片制造商超微半导体(AMD)(AMD.O)急挫24.4%，此前公司发布的第二季毛利润率预估引发外界些许担忧。该股是标普500指数成份股中百分比跌幅最大的股票。

Archer Daniels Midland(ADM.N)急挫8.9%，CVS Health(CVS.N)下跌3.6%，此前两家公司发布了季度业绩。

手提包制造商蔻驰(COH.N)股价急升11.4%，为标普成份股中涨幅最大股，因公司减少美国市场折扣，出售更多价格更昂贵的手提包。

纽约证交所涨跌股家数基本持平，纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.26:1。

标普500指数成份股有47只触及52周新高，九只成份股触及新低；有145只纳斯达克指数成份股触及52周新高，51只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，高于过去20日的平均日成交量65亿股。(完)