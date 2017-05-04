美股在美联储利率决定公布后多数小跌 但金融股攀升

路透5月3日 - 美国股市周三收盘多数小跌，之前美国联邦储备委员会(FED/美联储)维持利率不变，投资者消化又一波密集的业绩发布。

美联储周三维持利率不变，在结束两日货币政策会议后发布的声明中淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，暗示美联储可能早至6月就再度收紧货币政策。声明发布后，指标标普500指数缩减跌幅。根据汤森路透数据，投资者押注6月升息的机率为65%。

美联储利多的声明发布后，标普金融股指数收涨0.6%，领涨各大板块。不过，标普500指数11大类股中，有七类收跌。

美联储目前处在逾10年来首个收紧政策周期，在2007-2009年经济衰退后，为提振经济，联储在数年内保持近零利率。

“美联储仍将逐步升息的口头禅挂在嘴边，”Moody’s Analytics的高级经济学家Ryan Sweet表示，“他们下次升息的时间可能是6月。”

标普500指数.SPX小跌3.04点，或0.13%，收报2,388.13点。纳斯达克指数.IXIC收挫22.82点，或0.37%，报6,072.55点，为约三周来最大单日百分比跌幅。

道琼工业指数.DJI小涨8.01点，或0.04%，报20,957.9点。

在本轮业绩期，标普500指数曾一度回升至距离历史高位不到8点的水准。期间公布的企业业绩总体高于预期。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师估计，标普500指数成份股企业首季获利增长14.2%，为2011年以来最大增幅。

苹果(AAPL.O)跌0.3%，重压三大指数，但缩减公布业绩后录得的跌幅。苹果在季报中报告，iPhone销售意外减少。

自11月8日特朗普当选美国总统以来，标普500指数已累积攀升了11.6%，因市场寄望特朗普的减税、放松监管，以及基建支出计划可能提振经济，尽管投资者对特朗普让这些计划成为现实的能力存疑。

“年初，受特朗普经济计划鼓舞，市场弥漫着浓厚的乐观气氛，目前乐观情绪已开始消退，”Boston Private的首席市场策略师Robert Pavlik表示。

企业消息方面，尽管季度亏损收窄，但美国无线营运商Sprint (S.N)仍急跌14.3%，因该公司未提供将进行的交易的详细信息。

汽车配件生产商德尔福(Delphi Automotive) (DLPH.N)跳涨10.9%，因该公司表示，计划分拆与全球康拜因引擎相关业务，专注于电动和自动驾驶汽车技术。该股是百分比涨幅最大的标普500指数成份股。

报业发行商New York Times Co(NYT.N)攀升12.6%，之前该公司报告，季度营收增幅为六年来最大。

Facebook Inc (FB.O)在收盘后报告季度获利急增76.6%，受助于移动广告业务。

美国各证交所共计成交约73亿股，高于66亿股的过去20日日均成交量。

纽约证交所跌涨股家数比为1.47:1，纳斯达克市场为1.79:1。

有31只标普500指数成份股触及52周新高，7只触及新低；有83只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，71只触及新低。(完)