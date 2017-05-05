美股持平 能源股大跌被良好业绩抵消且未受医保议案消息影响

路透纽约5月4日 - 美国股市周四收盘基本持平，能源股大跌被一些企业发布的良好业绩所抵消，美国众议院通过重要医保议案后，主要股指几无变动。

周四下午，美国众议院以微弱优势投票推翻了奥巴马医保的主要部分，用共和党的医保计划取而代之。该议案被提交参议院进行讨论投票。

共和党推翻奥巴马医保的努力曾在今年稍早遇挫，当时共和党不得不撤回医保议案，令投资者质疑特朗普总统让其经济计划最终获得通过的能力。

指标标普500指数自特朗普胜选以来累积上涨11.7%，受助于特朗普的减税、基建支出和减少监管提议。

“特朗普行情近期的真正风险是医保议案未获通过，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称。

“我不清楚市场是否真的把医保议案看做一件大事来关注，”他称，“我认为他们真正关注的是税改议案，如果医保议案未获通过，对税改议案来说不是好兆头。”

道琼工业指数.DJI收跌6.43点，或0.03%，报20,951.47点；标准普尔500指数.SPX收高1.39点，或0.06%，报2,389.52点；纳斯达克指数.IXIC收高2.787点，或0.05%，报6,075.337点。

能源股下跌1.9%，轻松成为最差表现类股。埃克森美孚 (Exxon Mobil)(XOM.N)下跌1.3%，雪佛龙(CVX.N)下挫1.8%，给标普指数带来拖累。

油价急挫约5%，因有迹象显示，石油输出国组织(OPEC)与其它产油国不会采取更激进的举措来减少持续过剩的全球原油库存。

投资者也在消化周三的美国联邦储备委员会(FED/美联储)声明。美联储维持利率不变，但淡化了第一季经济增长疲弱的影响，强调劳动力市场强劲，表明仍处于今年再升息两次的轨道上。

市场焦点转向周五的就业报告，以评估经济和劳动力市场状况。周四的数据显示，上周初请失业金人数大幅减少，续请失业金人数触及17年低位。

企业消息方面，电动汽车制造商特斯拉(TSLA.O)急挫5%，此前公司发布季度净亏损扩大。

医疗保健领域，Regeneron(REGN.O)升6.7%，Zoetis(ZTS.N)涨5.9%，此前两家公司均发布业绩。

此轮季报期业绩整体上超过预期，给投资者带来鼓舞。根据汤森路透I/B/E/S，分析师估计，标普500指数成份股企业首季获利增长14.8%，为2011年以来最大增幅。

美国各证交所共计成交约78亿股，高于66亿股的过去20日日均成交量。

纽约证交所跌涨股家数比为1.79:1，纳斯达克市场为1.17:1。

有49只标普500指数成份股触及52周新高，13只触及新低；有104只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，77只触及新低。(完)