美股持平 忧虑指数跌至1993年来低位

路透纽约5月8日 - 美国股市标普500指数周一收盘持平，盘中一度触及纪录高位，华尔街“忧虑指标”跌至逾20年来最低，此前中间派候选人马克龙在法国大选中获胜。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数下跌7.6%，至9.77，为1993年以来的最低水平，因投资者对马克龙的获胜，以及最近几周发布的强劲季度业绩感到满意。

波动率指数下降，通常预示着股市后市看涨，但指数降至极低水平，令一些股市投资者感到谨慎。

“以前也到过类似水准，但不会比这个再低很多了，”Newbridge Securities首席市场策略师Donald Selkin称，“这表明有一些负面因素在起作用。”

标普11大类股中有七大类股下跌，材料类股下跌0.91%，能源类股升0.7%，因油价升高。

欧元兑美元触及六个月高位，此前马克龙轻松击败极右翼民族主义者勒庞，后者威胁要带领法国离开欧盟。

“我们对股市仍基本上保持乐观，认为阻力最小的路径是上涨，”Private Client Group首席投资官Bill Northey称。

道琼工业指数.DJI收高5.34点，或0.03%，报21,012.28点；标准普尔500指数.SPX收高0.09点，报2,399.38点，盘中短暂触及纪录高位2,399.94点。

纳斯达克指数.IXIC收高1.902点，或0.03%，报6,102.660点。

根据汤森路透I/B/E/S，美国企业3月季度的业绩期接近尾声，标普500指数成份股平均盈利增长14.4%，预计6月季度的平均盈利将增长8.6%。

根据汤森路透Datastream，标普500指数基于未来盈利预期的市盈率为17.8倍，10年均值为14.2倍，这显示美股仍然昂贵。

手袋制造商Kate Spade (KATE.N)跳涨8.31%，此前较大规模的同业蔻驰(Coach)(COH.N)表示，将以24亿美元收购Kate Spade，以扩大对千禧代消费者的业务。蔻驰股价上扬4.8%。

无线频谱持有公司Straight Path (STRP.A)暴涨近33%，此前一家未具名的电信公司对Straight Path的收购价上调至大约31亿美元，高于美国电话电报公司(AT&T)的收购出价。消息人士向路透表示，该公司是威瑞森通讯(VZ.N)。

泰森食品(Tyson Foods)(TSN.N)是跌幅最大的标普500指数成份股，下挫6.08%，此前公司报告季度盈利骤降。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.23:1；纳斯达克市场为1.22:1。

标普500指数成份股有44只触及52周新高，四只成份股触及新低；有116只纳斯达克指数成份股触及52周新高，58只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，低于过去20日的平均日成交量66亿股。(完)