美股小幅收低 但苹果公司市值首超8,000亿美元

路透5月9日 - 美国股市标普500指数周二收盘小跌，今日盘中连续第二日创纪录新高，苹果(AAPL.O)成为第一家公司市值超过8,000亿美元的美国公司。

美国企业季度业绩好于预期，以及马克龙周日在法国大选中获胜，都给投资者带来信心，但美股市值已经高于平均值。

对美国总统特朗普下调企业和个人税率的希望仍是投资者关注的焦点。

“业绩在改善，税改的可能性发挥了很大的作用，明知之后可能会被减税，那为什么现在卖股票呢？”Robert W. Baird & Co首席投资策略师Bruce Bittles称。

苹果升0.64%，报153.99美元，公司市值达到8,029亿美元，为市值最大的美国公司。投资者对公司通过推出带有更强大功能的iPhone 10周年纪念版手机感到乐观。

“这是他们所取得成绩的真实证明，”投资公司LibertyView Capital Management董事长Rick Meckler称。但他也表示，苹果公司规模巨大，可能阻碍其成长能力。

道琼工业指数.DJI收跌36.5点，或0.17%，报20,975.78点；标准普尔500指数.SPX收跌2.46点，或0.10%，报2,396.92点。

纳斯达克指数.IXIC上涨17.93点，或0.29%，收在纪录高位6,120.59点，受苹果上涨扶助。

游戏出版商艺电(Electronic Arts)在盘后交易中跳涨3.9%，此前公司公布会计年度第四季业绩。

周二，标普500指数11大类股中有四种上涨，非必需性消费类股升幅最大，公用事业股和电信服务类股等防御类股下跌。

能源股下滑0.86%，跟随油价下跌。

威朗制药(VRX.N)暴涨24%，此前公司公布季度获利，为六个季度来首次。

Sturm Ruger & Company(RGR.N)急升9.85%，引领其他枪械制造商股价走高，此前该公司的季报暗示，在特朗普胜选后需求下降已可能触底。

Endo International (ENDP.O)，欧迪办公(Office Depot)(ODP.O)和万豪国际(MAR.O)公布好于预期的季度获利后，股价上扬。

线上家具零售公司Wayfair (W.N)营收好于分析师预期，股价暴涨20.73%，至纪录高位。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.31:1；纳斯达克市场涨跌股家数比例为1.02:1。

标普500指数成份股有42只触及52周新高，三只成份股触及新低；有120只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，和过去20日的平均日成交量一致。(完)