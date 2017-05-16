美股收高 受科技股金融股和能源股上涨扶助

路透5月15日 - 美国股市标普500和纳斯达克指数周一收盘创纪录新高，因全球网络攻击事件带动科技股上涨，且油价大涨。

油价升至逾三周高位，此前原油出口大国沙特阿拉伯和俄罗斯表示，需要将减产延长至明年，这是向延长石油输出国组织(OPEC)牵头的支撑油价减产协议迈出的一步。

油价上涨和地产市场数据带动了对经济的乐观情绪，扶助金融股表现，金融股今日对标普500指数的提振作用仅次于科技股。

“油市表现良好，对股市也有帮助，”Keefe, Bruyette & Woods交易部门主管R.J. Grant表示，他还提到强劲的企业业绩也提振市场。

根据汤森路透数据，在迄今已经公布了季度业绩的标普500指数成份股企业中，有75%超过了市场预期。

尽管纽约州制造业数据逊于预期，但美国房屋建筑商信心改善，投资人对经济的信心也有所增强。

道琼工业指数.DJI上涨85.33点，或0.41%，至20,981.94点；标准普尔500指数.SPX升11.42点，或0.48%，至2,402.32点；纳斯达克指数.IXIC升28.44点，或0.46%，至6,149.67点

强生(JNJ.N)和思科(CSCO.O)对标普500指数的提振作用最大，此前有影响力的分析师上调了两股的投资评级。

网络安全公司股价跳升，因预期会得益于在上周五勒索病毒肆虐全球后对网络安全的开支将会增加。Fireye (FEYE.O)跳升7.5%，赛门铁克(SYMC.O)和Palo Alto Networks (PANW.N)均升约3%，思科收高2.3%，部分也是因该公司有安全科技业务。

标普500指数11大类股中有九种收高，原材料股百分比涨幅最大。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.10:1；纳斯达克市场比例为2.04:1。

标普500指数成份股有46只触及52周新高，10只成份股触及新低；有144只纳斯达克指数成份股触及52周新高，53只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，低于68亿股的过去20日平均日成交量。(完)