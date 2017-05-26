标普500指数创新高 此前零售商发布强劲业绩

路透纽约5月25日 - 美国股市标普500和纳斯达克指数周四触及纪录收盘高位，因百思买和其它零售商的强劲业绩，带动非必需消费品类股上扬。

非必需消费者类股指数升0.9%，标普500零售类指数涨1.6%，为12月7日以来表现最好的一天。

百思买(BBY.N)跳升21.5%，触及纪录新高，为标普成份股中涨幅最大的股票，此前公司称上季度同店销售意外增长。

Tommy Hilfiger所有者PVH(PVH.N)在标普成份股中涨幅排第二，跳升4.8%，至近六个月高位，因业绩强劲。西尔斯控股(SHLD.O)上涨13.5%，此前公司称近两年来第一次实现季度盈利。

此前其它零售商发布的本报告季业绩好坏不一，一些零售商仍在与亚马逊(AMZN.O)的竞争中败下阵来。

但它们帮助主要股指连续第六日上涨，涨幅超过了上周遭抛售时的跌幅。

“目前还没有明确和迫在眉睫的危险，”Rockefeller & Co 首席投资策略师Jimmy Chang称，“没有担忧的事情，自满情绪支撑着市场。”

CBOE波动指数盘中跌至两周低位的9.72。

道琼工业指数.DJI升70.53点，或0.34%，至21,082.95点；标准普尔500指数.SPX收高10.68点，或0.44%，至2,415.07点；纳斯达克指数.IXIC上扬42.23点，或0.69%，至6,205.26点。

考虑到市值较高，如果没有税改方面的进展，进一步的上行可能会比较难，Chang称。

他和其他分析师称，周三标普500指数能够收在2,400点之上，也提供了技术支撑。

周三发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录也支撑了市场人气。记录显示，决策者认为将很快升息，但他们同意在弄清楚经济近期仅是暂时性下滑前，暂停升息。

美联储官员还提出了一个缩减4.5万亿美元资产负债表的计划，包括每月允许减少的限额。

标普能源指数下跌1.8%限制了市场的升幅，因油价急挫近5%。石油输出国组织(OPEC)同意延长减产，但延长减产期限没有投资者希望的那么长。

通用汽车(GM.N)下跌1.8%，报32.60美元。该公司遭到指控，使用与大众类似的装置以确保在尾气排放中通过检测，欺骗成千上万的柴油卡车客户。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.08:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比为1.15:1。

标普500指数成份股有92只触及52周新高，12只成份股触及新低；有141只纳斯达克指数成份股触及52周新高，66只触及新低。(完)