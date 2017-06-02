美股三大股指齐创纪录收盘新高 数据显示美国经济加速

路透纽约6月1日 - 美国股市标准普尔500指数，纳斯达克指数和道琼工业指数周四均创下纪录收盘新高，此前一系列经济数据显示美国经济加速。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，美国5月民营雇主新增25.3万个就业岗位，高于分析师们预期的18.5万。

该报告可能预示周五美国政府公布的包括民间和公共行业的就业报告也会强劲，这将巩固美国联邦储备委员会(FED/美联储)在两周后加息的预期。

U.S. Bank的Private Client Reserve投资董事总经理PaulSpringmeyer表示，就业数据远胜预期，带动市场走强。

“这对美联储是好兆头，6月升息的可能性肯定是非常非常高的。”

分析师预计，5月非农就业岗位增幅为18.5万。

除了ADP数据外，另一报告显示，5月制造业活动在连续两个月放缓后小幅回升。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，他的基本预测情形是美国今年将总共升息三次，但认为如果美国经济意外增强，升息四次也是适宜的。

另一位有影响力的决策者－美联储理事鲍威尔对CNBC表示，预计今年加息三次。

美联储官员预估中值显示，今年年底前计划再加息两次。

根据汤森路透数据，交易商目前消化的美联储在6月13-14日会议上加息25个基点的机率为88.9%。

道琼工业指数.DJI收高135.53点，或0.65%，至21,144.18点；标准普尔500指数.SPX收升18.26点，或0.76%，至2,430.06点；纳斯达克指数.IXIC收涨48.31点，或0.78%，至6,246.83点。

市场全面走强，标普11大类股齐升，领涨的原材料股和健保股分别收高1.09%和1.18%。

慧与(HPE)(HPE.N)重挫6.9%，报17.52美元，对标普500指数的拖累最大，此前该公司公布季度营收大跌。

网络安全公司Palo Alto Networks (PANW.N)跳升17.2%，报逾四个月高位138.99美元，此前该公司公布的盈利预测高于市场预期。

纽约证交所涨跌股家数比例为4.73:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为3.03:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68.9亿股成交，过去20日的平均日成交量为67.2亿股。(完)