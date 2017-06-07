美股小幅收低 关注周四三大风险事件

路透纽约6月6日 - 美国股市三大股指周二收盘接近日内低位，因交易商规避风险资产，周四预期将有重大的政治和经济消息发布。

正为退欧作准备的英国将举行大选，欧洲央行将召开政策会议，前美国FBI局长科米将在参议员委员会作证。这些事件都可能影响市场人气。

5月被特朗普免职的前FBI局长科米，本周将到参议院情报委员会，就特朗普在去年大选中可能与俄罗斯共谋作证。他的证词可能进一步打压特朗普推进放松监管和税改工作的动能。

周二一项民调显示，英国首相特雷莎·梅所属的保守党在议会中的多数席位可能增加，但不久前的另一民调则显示，保守党同工党的支持率已经不相上下。

投资人也将密切关注欧洲央行会议，根据消息人士表示，欧洲央行决策者预计对经济看法更为乐观。

“周四会有诸多风险事件发生。如果你在等待期待已久的波动性，可能就是在周四和周五了。”券商Abel Noser总裁Anthony Conroy表示。

“你要为周四可能发生的情况做好准备，所以你会暂时离场。”

道琼工业指数.DJI收低47.81点，或0.23%，至21,136.23点；标准普尔500指数.SPX收跌6.77点，或0.28%，至2,429.33点；纳斯达克指数.IXIC收低20.63点，或0.33%，至6,275.06点。

避险资产获提振，交易商卖出股票。现货金升1.1%，报1,293.47美元，稍早触及11月来最高，美国10年期公债收益率跌至2.129%，为去年11月美国大选后数日以来最低。

对标普500指数拖累最大的是亚马逊(AMZN.O)，该股收挫0.8%。沃尔玛(WMT.N)跌1.7%，报78.93美元，此前亚马逊表示，若享受政府补助的美国客户要订购Prime服务，可享受折扣，此举主要针对一部分沃尔玛客户基础。

梅西百货(M.N)重挫8.2%，报21.90美元，此前该公司警告利润率可能进一步缩水。

该消息打击其他百货类股，J.C. Penney (JCP.N)大跌4.1%，Sears (SHLD.O)收低2.5%，Nordstrom (JWN.N)下挫3.6%。

纽约证交所下跌股和上涨股家数比为1.19:1，纳斯达克市场为1.62:1。

美国各证交所共计成交64.2亿股，低于过去20日的日成交均值66亿股。(完)