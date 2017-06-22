美股收盘变动不大 健保股跳升但银行股和必需消费品类股下滑

路透6月22日 - 美国股市主要股指周四几无变动，标普健保股指数升1%，连续第五日刷新纪录收盘高位，此前参议院共和党公布取代奥巴马医保的议案，提振医保类股上升，但金融和必需消费品股收低。

医改立法旨在限制对医疗补助保险计划(Medicaid)的注资，并修订对低收入人群保险的补助。健保股指数在五日连升中大涨了3.9%。

纳斯达克生物科技股指数升1.3%，本周迄今劲扬9.4%。尽管该议案是否能获得足够支持最终立法仍不明朗，但制药股在标普500指数成份股中领跑，吉利德科学(Gilead Sciences)(GILD.O)大涨4.4%。

“我认为初步议案对医药产业要比预期的更慷慨和积极，”Gabelli Funds投资组合经理人Jeff Jonas称。

道琼工业指数.DJI收跌12.74点，或0.06%，至21,397.29点；标准普尔500指数.SPX下滑1.11点，或0.05%，至2,434.50点；纳斯达克指数.IXIC收升2.73点，或0.04%，至6,236.69点。

标普能源股指数收低0.1%，在过去三个交易日受油价下挫拖累大跌3.5%。

“过去几周，油价走势艰困。我不能说今日油价上涨给了投资人对油价已经寻获底部的高度信心。”Manulife Asset Management投资组合经理兼董事总经理Michael Scanlon称。

周四的升势受限，因投资人前瞻第二季业绩期。

“美股估值有些高，”Glenmede投资策略部门董事Jason Pride称，“随着盈利上升，会给股价带来上升的压力，但估值因素则平衡了那些压力。”

标普银行股指数跌0.6%，盘后美联储发布了年度压力测试结果，美国34家最大型银行全部通过了第一阶段的年度压力测试，表明它们能够在经济极端衰退的情况下维持足够资本金，满足监管要求。消息发布后，银行股变动不大。

必需消费品类股收低0.7%，对标普500指数的拖累仅次于金融股。

周四发布的经济数据显示，上周初请失业金人数增加3,000，至24.1万，但仍符合就业市场紧蹙的水准。

甲骨文(ORCL.N)劲升8.6%，报50.30美元，对标普500指数的提振最大，此前该公司预计当前季度盈利乐观。

美国谘询公司埃森哲(Accenture) (ACN.N)下调年度营收预估后股价下挫3.9%。

特斯拉(TSLA.O)上扬1.6%，报382.61美元，此前该公司表示，正在与中国上海市政府协商，探讨在当地设立生产厂的可能性。

纽约证交所跌涨股家数比为1.41:1，纳斯达克市场为1.41:1。

美国各证交所共计成交约66.5亿股，过去20日的日均成交量为69.5亿股。(完)