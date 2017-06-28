美股标普500指数创六周最大单日跌幅 因参议院推迟医改议案投票

英国央行副总裁称先观察消费者支出放缓的程度再决定是否升息
路透伦敦6月28日 - 英国央行副总裁康利夫周三称，他希望先观察企业投资和出口改善能在多大程度上弥补消费者支出放缓的影响，然后再决定是否升息。
路透6月27日 - 美国股市周二全面下挫，以科技股为重的纳斯达克指数领跌，在美国参议院推迟医保议案投票后，市场再度质疑总统特朗普的国内政策计划能否兑现，股市扩大跌幅。
标普500指数录得六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。
美国参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)决定将医保议案投票推迟至7月4日休会后，美股主要股指之后扩大跌幅。
医保议案是第一项开始推进的特朗普国内政策计划，它遭遇到多位共和党议员的阻碍。而投资人急切期待特朗普开始推进包括减税、基建投资和放松监管等其他计划。
上述国内政策的承诺扶助带动标普500指数在特朗普去年11月8日胜选后大涨了13.1%。
“市场喜欢确定性，而目前出现了不确定性，”交易公司Empire Executions总裁Peter Costa表示，“我认为这种不确定性只是令投资人稍作喘息。”
“我还认为当市场到了某个水准，任何形式的不确定性，特别是同政府有关的，都会有负面影响，”Costa称。
道琼工业指数.DJI收低98.89点，或0.46%，至21,310.66点；标准普尔500指数.SPX下滑19.69点，或0.81%，至2,419.38点；纳斯达克指数.IXIC收跌100.53点，或1.61%，至6,146.62点。
科技股对标普500指数的拖累最大，谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)大跌2.5%，此前欧盟反垄断当局周二对谷歌课以27亿美元的创纪录罚金，因其非法支持自家购物服务。
纳斯达克指数录得6月9日来最大单日跌幅，当日科技股领军下挫，令投资人开始对科技股产生质疑。
周二，科技股指数回落1.7%，但仍为今年迄今表现最好的板块。
“有一些市场人士认为科技股涨得太快了，当有了沽出的理由，就会有一些交易商进场杀跌。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。
健保股指数在医保议案投票推迟的消息发布后下挫，收低0.9%。
金融股升0.5%，为唯一收高的板块。
数据显示，6月美国消费者信心增幅高于预期，这可能支撑美联储今年再度加息的理据。
费城联储总裁哈克表示，鉴于近期通胀疲弱可能是暂时性的，美联储今年再加息一次是合适的。
美联储主席叶伦表示，她相信至少在她有生之年不会再发生金融危机，主要是因自2007-09年危机后银行体系已经改革。
投资人正在为第二季财报季作准备，首季财报季表现强劲。标普500指数成份股企业目前预估市盈率约18倍，远高于15倍的长期均值。
“从盈利角度看，市场看来已完全反映了价值，我们需要看到财政政策、税收和监管改革带动经济成长，然后提振股价。”Bryn Mawr Trust投资长Ernie Cecilia表示。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.89:1；纳斯达克市场为1.98:1。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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