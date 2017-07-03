美股道指和标普500指数收高 但科技股拖累纳斯达克指数下挫

路透7月3日 - 美国股市道琼工业指数和标普500指数周一收高，道指盘中刷新历史高位，因能源股和银行股走强，但科技股续跌拖累纳斯达克指数收低。

标普能源股指数升2.0%，为近一个月最佳表现，艾克森美孚(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)领涨。

布兰特原油期货和美国原油期货攀升逾1%，此前数据显示美国生产放缓，这带动能源股走强。

金融股涨1.3%，也支撑大盘，在过去七个交易日内第六日上涨。

科技股延续近期颓势，继上周大跌近3%后今日又下挫0.9%，纳斯达克指数受拖累下滑。

周二美国为独立日假期，今日交易时间缩短，成交清淡。

道琼工业指数.DJI收高129.64点，或0.61%，至21,479.27点；标准普尔500指数.SPX升5.60点，或0.23%，至2,429.01点；纳斯达克指数.IXIC收低30.36点，或0.49%，至6,110.06点。

数据显示，6月美国制造业活动跳升至约三年最高水准，显示第二季经济成长动能有所增强，与此同时，5月建筑支出持稳。数据对市场人气也有帮助。

供应管理协会(ISM)6月制造业指数升至57.8，5月54.9。

涵盖航空股、铁路股和快递公司的道琼运输平均指数收在纪录高位，对市场而言是利多信号，该指数通常被视为是经济活动的晴雨表。

“如果(投资人)对经济状况感到放心，运输业肯定是领先行业。如果经济将改善，货运、铁路、卡车、航空等都会因此而表现得更好。”O’Neil Securities纽约证交所场内主管Ken Polcari称。

汽车股上涨，福特(F.N)升3.3%，通用汽车(GM.N)升1.8%，因6月汽车销售数据显示，美国车厂的汽车零售销售相对稳定。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.55:1；纳斯达克市场涨跌股比例为1.51:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约37.7亿股成交，过去20日的平均日成交量约为71.8亿股。(完)