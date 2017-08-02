美股道指再创纪录新高 逼近22,000点

路透纽约8月1日 - 美国股市周二收盘上涨，道琼工业指数连续第五日创新高，受高盛、摩根大通和其它银行股推动。

iPhone制造商苹果上涨0.89%，盘后急升4.1%，因公司公布第三季每股盈利(EPS)1.67美元，营收454亿美元，高于分析师预估。

标普500信息科技类股指数今年迄今已上涨22%，领涨其它类股。

道指今年已累积上涨11%，尽管美国股市对特朗普总统和共和党控制的国会今年实施减税和增加基建支出的措施失去了信心。

“市场关注好的方面，并立即淡化坏的方面，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称，“考虑到所有这一切都是发生在华府没有取得任何进展的情况下，这是一项了不起的成就。”

根据汤森路透I/B/E/S，标普500成份股中，三分之二的企业已经发布了第二季业绩，其中72%超过了分析师预估。往年的均值为64%。

这些业绩可能会缓解投资者对高估值的担忧。标普500指数成份股基于未来一年每股收益的预期市盈率约为18倍，高于14倍的10年均值。

道指.DJI升0.33%至21,963.92点的纪录最高收盘点位，该指数1月时升穿了2万点大关，大约一个半月后突破了21,000点关口。

标普500指数.SPX涨0.24%报2,476.35点，纳斯达克指数.IXIC升0.23%报6,362.94点。

标普金融股指数领涨，升0.81%。摩根大通(JPM.N)涨1.34%，高盛(GS.N)涨0.74%。

经济数据显示，6月美国消费者支出几无增长，七个月来个人所得首次未增加。

体育服装制造商Under Armour(UA.N)急挫10.38%，至纪录低位，此前该公司下调全年营收预估。

汽车制造商福特(F.N)下跌2.41%，通用汽车(GM.N)跌3.39%，此前两家公司报告月度汽车销量下滑。

Sprint(S.N)跳升11.15%，此前公司报告三年来首次实现季度盈利，施乐(XRX.N)涨5.84%，此前该公司发布的获利超预期。

纽约证交所共计有约62亿股成交，略高于61亿股的过去20日平均日成交量。(完)