美股受苹果下滑拖累走低 但年内表现最差类股上涨

路透纽约6月5日 - 美国股市周一小跌，能源股和金融股走强部分抵消了苹果下挫的影响。能源股和金融股都是今年以来表现最差的板块。

能源和银行股是今年迄今表现最差的标普500指数板块，普遍跑输该指数。尽管今日原油价格走低，且公债收益率曲线接近八个月来最平水平，这两类股仍吸引了投资者买盘。

预计在收益率曲线趋陡的情况下银行股会有较好的表现。

周一公布的数据显示，5月美国服务业活动放缓，因新订单大幅减少。加之4月工厂订单下降，且首季生产率环比年率持平，表明经济增长加速的程度有限。

尽管经济数据表现不佳，交易商仍押注美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在6月会议上升息。路透数据显示，市场预期美联储在本月升息25个基点的机率为93.6%.

美国10年期公债收益率目前接近七个月低位，交易商预计收益率将会反弹，并关注那些可能因收益率上扬而受益的板块，富国银行基金管理的首席资产组合策略师Brian Jacobsen说。

“在10年期公债收益率触底的情况下，投资者开始逢低买入，你会押注金融股，”他说。

公用事业股回落0.48%，因预计这类股在收益率反弹的情况下表现不佳。

道琼工业指数.DJI收低22.25点，或0.1%，至21,184.04点；标准普尔500指数.SPX收跌2.97点，或0.12%，至2,436.10点；纳斯达克指数.IXIC收低10.11点，或0.16%，至6,295.68点。

尽管今日油价回落，能源股上扬。油价周一下挫近1%，因投资人担心全球原油出口大国沙特及其他阿拉伯国家宣布与卡塔尔断交，可能影响全球减产协议的执行。

标普500指数能源股指数上扬0.2%，过去两周累计下跌4.3%。

交易商密切关注其它即将发生的政治情势发展，包括英国大选，美国前FBI局长科米就特朗普在竞选中可能与俄罗斯共谋作证，以及法国国民议会选举等。

过去一周的民调显示，英国首相特雷莎·梅所属的保守党的支持率领先反对党工党，不过领先优势正不断收窄。

苹果(AAPL.O)股价下跌1.0%，报153.93美元，该公司今日在其年度开发商大会上发布了一些产品和服务。

Alphabet A股(GOOGL.O)今日首次升穿1,000美元大关，是对标普500和纳斯达克指数提振最大的个股之一。

百时美施贵宝(必治妥施贵宝，Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)急跌4.7%，报52.36美元，该公司周末在芝加哥举行的美国临床肿瘤学会年度会议上对其Opdivo-Yervoy组合疗法，及其在主要肺癌治疗市场上的使用情况的评论令投资者失望。

康宝莱(贺宝芙/Herbalife)(HLF.N)下跌6.7%，报68.99美元，之前该公司下调了当前季度销售预估。一个月前，该公司在公布季度业绩后，发布了喜人的财测。

纽约证交所下跌股和上涨股家数比为1.64:1，纳斯达克市场为1.83:1。

有28只标普500指数成份股触及52周新高，11只触及新低；有82只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，70只触及新低。

美国各证交所共计成交55.2亿股，为年内成交量最低的交易日之一，低于过去20日的日成交均值66亿股。(完)