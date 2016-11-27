美股受必需消费品和科技股升势带动创新高 连升第三周

路透11月25日 - 美国股市周五三大股指均刷新纪录收盘高位，受助于必需消费品类股和科技类股上涨，投资者在大选后的升势中寻找低价股进行投资。

美国股市今日因感恩节后的黑色星期五提前收盘，成交清单。

三大股指连升第三周，延续美国大选后的升势。标普500指数自11月8日来已经第七次刷新纪录收盘高位。

不过防御性的必需消费品.SPLRCS和公用事业股.SPLRCU在大选后表现最差。

必需消费品类股周五给予标普500指数的提振作用最大，收高0.79%，宝洁(PG.N)和可口可乐(KO.N)领涨。

“投资人在市场中寻找价值，在许多股票已经急升的情况下，投资人在寻找升势中一些被遗忘的个股，”Janlyn Capital董事总经理Andre Bakhos称。

道琼工业指数.DJI收高68.96点，或0.36%，至19,152.14点；标准普尔500指数.SPX收高8.63点，或0.39%，至2,213.35点；纳斯达克指数.IXIC收升18.24点，或0.34%，至5,398.92点。

本周道指和纳斯达克指数升1.5%，标普500指数涨1.4%。

标普11大类股中有十种收高，公用事业股.SPLRCU以1.43%领涨。

科技股.SPLRCT收高0.37%，受思科(CSCO.O)和苹果(AAPL.O)上涨提振。

能源股.SPNY收低0.39%，因油价重挫2.8%，投资人对石油输出国组织(OPEC)是否将在下周会议中达成减产决定仍不确定。

强生(JNJ.N)收高约1%，此前该公司证实正洽商收购瑞士生物科技公司Actelion (ATLN.S)。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约29.6亿股成交，过去20日的平均日成交量为78.8亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,840和999家；纳斯达克市场涨跌股家数分别为1,728和965家。

标普500指数成份股有46只触及52周新高，没有成份股触及新低；纳斯达克指数成份股有276只触及52周新高，12只触及新低。(完)