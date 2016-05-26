美股收盘变动不大 两日连涨后升势暂歇

路透5月26日 - 美国股市在连续两日强劲上涨后周四收盘变动不大，因防御性股票的上涨抵消了材料类股、银行股和其它周期性工业股下跌的影响。

本周投资者越来越适应美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能最快于6月升息的预期，多数人认为这么快升息表明经济状况改善。

继前两日累积上涨2%后，标普500指数今日接近持平，材料类股.SPLRCM下挫1.1%，其影响部分被公用事业类股.SPLRCU上涨1.1%所抵消。

“人们在获利后把脚从油门上拿开，现在他们在等待下一个数据点，”Ladenburg Thalmann Asset Management首席执行长Phil Blancato称。

与近日发表讲话的其他联储官员的观点一致，美联储理事鲍威尔称，如果数据确认经济继续增长，劳动力市场仍收紧，美国可能“相当快”升息。

数据显示，美国4月耐久财订单急升，企业支出计划仍表现出疲弱迹象，表明制造业远未走出困境。

FBB Capital Partners董事总经理Michael Mussio称，标普500指数成份股最近预期市盈率接近16.5倍，看似处于合理水平，“我们认为今年标普500指数成份股企业盈利不会比去年有大幅提高。”

道琼工业指数.DJI收跌23.22点，或0.13%，报17,828.29点；标准普尔500指数.SPX收挫0.44点，或0.02%，报2,090.10；Nasdaq指数.IXIC收升6.88点，或0.14%，收报4,901.77点。

苹果(AAPL.O)上涨0.61%，给标普500指数带来的提振最大，微软(MSFT.O)下挫0.81%，给该指数带来最大拖累。

折扣零售商Dollar General (DG.N)升逾5%，Dollar Tree (DLTR.O)急升13%，两者均触及纪录高位，此前两家公司都公布了高于预期的季度获利。

零售商Abercrombie & Fitch (ANF.N)暴跌17%，报21.09美元，此前公司公布连续第13个季度销售下滑。

Costco Wholesale (COST.O)升3.7%，此前一天发布季度业绩。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,550家和1,448家；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,269家和1,507家。

标普500指数成份股有22只触及52周新高，一只成份股触及新低；有55只Nasdaq指数成份股触及52周新高，26只触及新低。(完)