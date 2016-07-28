更正-美国金融：投资者追逐股息收益，应当心个股负担股息的能力及估值

(更正：因译文有误，内文第一段改为“掠过那些老面孔”，非“掠过那些通常令人生疑的公司”)

路透纽约7月27日 - 投资者对债券收益率(殖利率)低迷感到失望，转战股市寻求回报，他们的眼光掠过那些老面孔，落在市场上这片不以派息而为人知的角落，推动那些派息可靠的公司股价表现出色，接近纪录高位。

分析师警告，这样投资者的风险可能增加。因为某些企业派息可能超过负担能力，或者股价估值过高。

“对收益的追逐正在展开，我们认为可能会持续下去，”美银美林全球研究的美国股票及量化策略主管Savita Subramanian在7月的客户报告中称。

“股息收益最高的个股可能继续吸引到不成比例的资本，”她称，建议投资者关注通讯和科技等行业的高收益个股，这些企业有能力负担股息，价格没有被高估。

标准普尔约60%的个股股息高于10年期美国公债收益率 ，所以不难找到高收益个股。但这主要反映了债券收益率异常低，而不是股价划算，标准普尔500指数未来市盈率有些偏高，为17.2倍。

标普500红利贵族指数 一直轻松跑赢标普500指数，因投资者买进该指数成分股公司的股票。该指数和标普500指数之比目前为0.45，远高于平均水平0.4，但略低于本月早些时候触及的纪录高位0.46。标普500红利贵族指数用于衡量标普500指数中在过去25年每年红利都在增长的公司表现。

但投资者还在急切地买进收益率超过指标10年期公债 1.54%收益率的股票。

贝莱德(Blackrock)6月数据显示，在股票类上市交易产品中，高股息基金吸引的资金最多，流入38亿美元，为月度最高纪录。根据美银美林，在标普500指数中，有近300只成分股的收益率高于10年期公债收益率，这是五年中的最高水平，也是过去30年中的第二高。

能源、医疗保健及电信行业的企业以分红派息而闻名，而像零售商史泰博(Staples) 及Kohl's 等非传统企业的股息收益率也接近或攀升至纪录高点。在该基准标普指数中，每五家成分股公司中就大约有一家目前在派发逾3%的股息。

分析师警告投资者对派发高股息的公司要持谨慎态度，因有些公司可能借钱派息，而非基于获利派息。

如果美联储加息，则会是华尔街这波股息潮开始结束的信号。美联储加息会提高公债收益率，削弱股票的相对吸引力。

“加息前景发挥作用时，这些股票不一定下跌，但会停止上涨，持平且进行横盘整理，”嘉信理财(Charles Schwab)交易和衍生品常务董事Randy Frederick说。

股息收益率排名前10的个股图表：tmsnrt.rs/2aIb1RG