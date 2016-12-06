美股受经济数据提振上涨 道指再创新高

路透12月5日 - 美国股市周一上涨，道琼工业指数创纪录新高，因服务业数据进一步证实美国经济表现强劲。

11月，美国服务业活动触及一年高位，生产急升提振雇佣活动。此前上周五发布的就业报告显示，11月就业增长强劲。

自11月8日大选以来，美股大幅攀升，因预期特朗普任期内将实施大规模经济刺激举措、削减企业税和放松监管。

“许多人大选前持负面或谨慎态度，现在在年底前抢着买入股票，”投资顾问公司Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz称。

Lancz称，周一，美国投资者还因欧洲股市在意大利公投后上涨而受到鼓舞。意大利总理伦齐在修宪公投中失败后将辞职。

道琼工业指数.DJI收高45.82点，或0.24%，至19,216.24点；标准普尔500指数.SPX收升12.76点，或0.58%，至2,204.71点；纳斯达克指数.IXIC收高53.24点，或1.01%，至5,308.89点。

道指今日刷新了纪录收盘高位和盘中高位，自大选后表现超过其他主要股指，因投资人转投金融股和工业股。

金融股指数.SPSY周一升1.2%，为表现最好的标普类股。高盛(GS.N)劲扬2.3%，此前汇丰控股给予该股“买入”初始评级。

周一公布的经济数据巩固了美联储下周升息时机成熟的观点，令银行股得益。

“目前的状况是下周美联储可能升息，此时升息被视为利多，主要因其对金融股的影响，今日金融股全面上扬。”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。

大型科技股也提振标普500指数，并扶助纳斯达克指数今日跑赢。亚马逊(AMZN.O)升2.6%，该公司之前表示，在西雅图开设了一家网上下单，到店取货的“免下车”实体食品杂货店。

Health insurers Aetna (AET.N)和Humana (HUM.N)分别下挫3%和2.2%，因对两家公司计划合并的庭审开始。医保股指数.SPXHC跌0.2%，为表现最差的板块。

美国各证交所共计约71亿股成交，低于过去20日的平均日成交量79亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.59:1；纳斯达克市场为3.14:1。

标普500指数成份股有52只触及52周新高，29只成份股触及新低；有232只纳斯达克指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完