美股再创纪录新高 道指接近两万点

路透纽约12月13日 - 美国股市周二再创纪录新高，道琼工业指数距离20,000点大关仅差不到100点，大选后的升势没有显现出走疲的迹象。

所有三大股指均创纪录新高，道指自11月8日美国大选以来已经累积上涨约9%，主要受到当选总统特朗普将减少税收和监管以及刺激经济的预期推动。

标普11大类股中有九大类股上涨，科技股指数.SPLRCT上涨1.23%。该指数周一下挫0.5%，上周录得一年来的最大单周升幅。

“我们看到的是升势有些扩大至罗素2000和金融类股之外，”JonesTrading首席市场策略师Michael O'Rourke称，“如果你看多，科技股挺有吸引力。”

苹果(AAPL.O)上涨1.67%，给标普和纳斯达克指数带来的推动最大，IBM(IBM.N)上涨1.69%，帮助提振道指。

科技巨头微软(MSFT.O)和亚马逊(AMZN.O)分别上涨1.30%和1.87%。

部分投资者预计，道指两万点大关是测试正面人气的重要心理水平。

美国股市大幅上涨也受到积极的经济数据支撑，包括劳动力市场强劲，和标普500成份股业绩增长，预计第三季将结束长达一年的企业业绩衰退。

“投资者感到鼓舞，因预期特朗普和共和党控制的国会将采取支持经济成长的政策，我们预期通胀温和上升，楼市仍然稳定，薪资持续坚挺，”U.S. Bank Wealth Management首席股市策略师Terry Sandven说。

投资者也密切关注美联储在周二召开为期两日的政策会议，市场普遍预期美联储将加息，将为金融危机以来仅第二次升息。

市场已反映美国将加息25个基点，但投资者将关注美联储政策声明和经济预估，寻找美联储对特朗普胜选将如何影响经济成长和通胀前景的看法。

道琼工业指数.DJI收高114.78点，或0.58%，至19,911.21点；标准普尔500指数.SPX收升14.76点，或0.65%，至2,271.72点。

纳斯达克指数.IXIC收涨51.29点，或0.95%，至5,463.83点。

在股市近期上涨后，一些投资者担心股市估值。根据汤森路透StarMine提供的数据，标普500指数成份股企业基于未来12个月盈利预期的市盈率为17.7倍，高于10年中值14.7倍。

“目前估值处于高位，我们知道这轮股市涨势将难以维继，除非企业保持盈利增长，”Sandven说。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74亿股成交，基本在过去20日的平均日成交量一致。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.46:1；纳斯达克市场为1.26:1。

标普500指数成份股有39只触及52周新高，两只成份股触及新低；有188只纳斯达克指数成份股触及52周新高，41只触及新低。(完)