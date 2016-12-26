（更正）美股收升 道指录得连续第七周周线上涨

(更正：正文倒数第三段译文有误，改为“涨跌股家数比例”，非“跌涨股家数比例”。)
路透纽约12月23日 - 美国股市周五上涨，受助于医疗保健类股的上扬，在美国当选总统特朗普的政策将提振经济增长的乐观预期带动下，投资者继续推高股市。
道指连续第七周录得周线涨幅。本周稍早，道指距离两万点大关仅咫尺之遥。
美国股市自11月8日大选以来一直处于升势。道指全年涨幅约为14%，标普500指数全年上涨11%，因市场押注经济将得益于特朗普的减少监管和增加基建支出计划。
许多投资者认为，股市的进一步上涨将取决于特朗普的承诺能够多快和多大程度地实施，是否会遇到来自不愿扩大财政赤字的国会议员的阻力。
“(道指)超越两万点大关有困难，能够做到，但需要推动投资者的诱因，”U.S. Bank旗下Private Client Reserve地区投资董事Jeff Kravetz称。
美国市场周一将因圣诞节假期休市。
在盘中多数时间小跌后，道琼工业指数.DJI收高14.93点，或0.07%，至19,933.81点；标准普尔500指数.SPX收高2.83点，或0.125168%，至2,263.79点；纳斯达克指数.IXIC收升15.267点，或0.28%，至5,462.689点。
本周，道琼工业指数升0.5%，标普500指数升0.2%，纳斯达克指数涨0.5%。
健保股指数.SPXHC升0.78%，受艾尔建(Allergan) (AGN.N)大涨2.6%提振。
标普500非必需消费品股指数.SPLRCD下滑0.24%，受亚马逊(AMZN.O)跌0.75%打压。
经济数据显示，11月新屋销售升至四个月最高水准，大增5.2%，至59.2万户。
折扣店运营商Fred's (FRED.O)大涨4.2%，此前Alden Global Capital公布持有该公司24.8%股权。
制服供应商Cintas (CTAS.O)下调营收预估区间低端后，股价下挫3.1%。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.48:1；纳斯达克市场为2.20:1。
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有83只纳斯达克指数成份股触及52周新高，34只触及新低。
许多投资者年底已经离场度假，市场成交量很低。根据汤森路透数据，美国各证交所共计约40亿股成交，远低于过去20日的平均日成交量74亿股。(完)
(编译 刘静/李军；审校 利棣儿/母红)