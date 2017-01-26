美股道指收在2万点之上 因特朗普行情重燃和企业业绩强劲

路透纽约1月25日 - 美国股市周三攀升，道琼工业指数历史上首次收在两万点大关之上，因企业季报稳健，以及对美国总统特朗普促增长举措的乐观情绪重燃大选后的大涨行情。

自上周五宣誓就职后，特朗普已经做出了几个对企业有利的决定，包括签署行政令，减少国内制造业的监管负担，为修建两条主要石油管道的建设扫清障碍。

标普500和纳斯达克综合指数连续第二日收盘创纪录新高。

道琼工业指数1月6日距离2万点大关仅差不到1点，因投资者对外界广泛预期的新政府促增长政策和减税寄予厚望。

但该指数最近几周走势挣扎，因投资者保持谨慎，等待新政府公布政策细节。

“这绝对是过去两个月的大部分时间里，市场一直关注的重大关口，对于是否能突破这个关口，人们开始变得有点焦虑，”瑞银股市策略师Julian Emanuel称。

“金融股再次表现良好，对我们是格外的鼓励，因为他们之前领涨股市。”

为纪念这一时刻，特朗普通过其官方推特帐户写道：“道指2万点，太棒了！”

好于预期的第四季企业业绩也提振了市场人气。根据汤森路透I/B/E/S，截至周三上午，在104家已经发布业绩的标普500成份股中，近70%的企业业绩超过预期。预计第四季获利增长6.8%，为两年来最大增幅。

道指从首次收盘站上19,000点到收于2万点之上用了42个交易日，为突破类似大关所用天数第二少。

1999年3月29日至5月3日，道指从10,000点升至11,000点，仅用了24个交易日，所用天数最少。道指从18,000点升至19,000点却用了483个交易日。

自11月22日道指首次收于19,000点之上以来，金融类股引领股市急升，高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)贡献了约20%的涨幅。

周三，波音(BA.N)股价触及168.65美元的纪录高位，因业绩强劲，给道指带来的提振最大。该股收盘上涨4.2%，报167.36美元。

道琼工业指数.DJI收涨155.80点，或0.78%，至20,068.51点；标准普尔500指数.SPX收升18.30点，或0.80%，至2,298.37点；纳斯达克指数.IXIC收高55.38点，或0.99%，至5,656.34点。

金融股.SPSY急升1.7%，提振标普500指数走高；但对利率上涨敏感的类股，如公用事业股.SPLRCU、房地产股.SPLRCR和电信股.SPLRCL等下跌。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70.3亿股成交，高于过去20日的平均日成交量63.7亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.82:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为2.38:1。

标普500指数成份股有81只触及52周新高，一只成份股触及新低；有201只纳斯达克指数成份股触及52周新高，13只触及新低。(完)