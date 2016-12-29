美股录得两个月来最大单日跌幅 上涨动能消退

路透纽约12月28日 - 美国股市周三收盘普遍下跌，部分因为成屋待完成销售大幅下挫。今日市场交投仍清淡。

美国11月成屋待完成销售跌至近一年来最低水平，表明利率上升可能给楼市带来抑制作用。

PHLX楼市指数.HGX下跌1.2%，收在三周最低，标普500指数录得10月11日以来的最大单日跌幅。

科技股给主要指数带来的拖累最大，英伟达(NVDA.O)急挫6.9%，报109.25美元，此前卖空投资者Citron Research称，市场忽视了该股的不利因素。该股稍早升至纪录高位。

标普500科技股指数.SPLRCT下跌0.9%，周二收于2000年来的最高收位。

“今日的坏消息足够多，”将市场推低，Cuttone & Co高级副总裁Keith Bliss在谈到楼市数据时说。

他称，美国国务卿克里关于以色列在被占领区修建定居点威胁到中东和平进程的讲话，使两个盟国公开出现争执，这令一些交易员感到不安，并加剧了市场跌势。

道琼工业指数.DJI收低111.36点，或0.56%，至19,833.68点；标准普尔500指数.SPX收跌18.96点，或0.84%，至2,249.92点；纳斯达克指数.IXIC收挫48.89点，或0.89%，至5,438.56点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约48.2亿股成交，远低于过去20日的平均日成交量72亿股。去年的最后一周美股日均成交量为50亿股。

波音(BA.N)下跌0.9%，报156.10美元，此前一天，达美航空(DAL.N)称，已与该公司达成协议，取消了价值40亿美元的18架梦幻客机订单。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.73:1；纳斯达克市场为2.72:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，四只成份股触及新低；有98只纳斯达克指数成份股触及52周新高，46只触及新低。(完)