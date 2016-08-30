美股收高 因数据显示美国经济增长加速

德国驻华使馆呼吁中国拿出实际行动对抗贸易保护主义
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透纽约8月29日 - 美国股市周一收高，金融和商品类股领涨标普500指数，市场交投清淡，此前发布的数据显示，美国7月消费者支出连续第四个月上涨，直指美国经济增长加速。
投资人继续消化上周五美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话。在美联储主席叶伦称年底前加息的理由更充分后，副主席费舍尔看来也暗示不仅仅有可能在9月收紧货币政策，而且还有可能在12月第二次加息。
除了景气类股表现出众外，公用事业股.SPLRCU也上涨，从上周五的跌势中反弹。上周五公用事业股录得四个月最大单日跌幅。
“公用事业股反弹上涨，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示，
他指出，投资人认为费舍尔的讲话没有原先预想的那么鹰派，不过也承认近几周美国经济数据转佳可能支撑收紧货币政策。
美国商务部周一公布，7月消费者支出增长0.3%，6月增幅为0.5%。消费者支出占美国经济活动逾三分之二。
“投资人重新考虑费舍尔的升息两次的言论，”Hogan称，但“美联储肯定是想让市场为升息做好准备。”
今年多数时间跑输大盘的金融股.SPSY今日在标普500指数各板块中表现最好，富国银行(WFC.N)升2.2%。
升息言论通常会提振金融股，因预期银行收入会随着对贷款的收费增加而上升。不过这不是直接的联动关系，因需要收益率曲线趋陡，而近期收益率曲线一直在趋平。
Wunderlich的Hogan表示，银行股升势可能是因交易商空头回补。
道琼工业指数.DJI收高107.59点，或0.58%，至18,502.99点；标准普尔500指数.SPX收高11.34点，或0.52%，至2,180.38点；纳斯达克指数.IXIC收涨13.41点，或0.26%，收报5,232.33点。
标普500指数收盘水准较本月稍早所创的纪录高位低0.45%。上周数据显示投机商持有的净多头标普e-mini期货合约为三年最多。
今日美国各证交所成交量略低于50亿股，为年内最低，过去20日的平均日成交量为61亿股。预计本周成交将保持低迷，因是美国夏季假期季最后一周了。
私营监狱运营商股价大跌，此前美国国土安全部表示，将评估是否将继续同私营监狱的合约，8月18日美国司法部宣布将逐步解除同私营监狱运营商的合约。
Corrections Corp of America (CXW.N)大跌4.1%，报16.79美元，The GEO Group (GEO.N)收挫3.0%，报21.25美元。
苹果(AAPL.O)收低0.1%，报106.82美元，消息人士表示，欧盟周二将就爱尔兰与苹果的税务交易作出裁决，或要求苹果向爱尔兰补税逾10亿欧元。
赌场集团Caesars Entertainment Corp (CZR.O)暴跌15.7%，报6.35美元，此前一美国法官的裁定为110亿美元债权人诉讼扫清道路。
纽约证交所涨跌股家数比例为2.60:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.68:1。
标普500指数成份股有27只触及52周新高，两只成份股触及新低；有121只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。
路透东京1月16日 - 日本央行周一公布季度报告，国内九个地区中，上调了三个地区的经济评估，称多数地区经济有温和复苏。 此次上调反映了民间消费以及新兴亚洲经济体需求的上升，凸显出这个全球第三大经济体的前景更加光明。 日本央行维持对其他六个地区的经济评估不变。 “日本经济延续温和反弹势头，未来可望温和扩张，”日本央行总裁黑田东彦周一在日本央行地区支行经理季度会议上表示。 这是日本央行七个季度以来首次上调对这么多地区的评估，表明央行对经济复苏正在获得动能更有信心。 日本央行在报告中称，“海外经济继续温和增长，”而收入增加正在帮助刺激支出。 日本央行在地区分行总裁会议上发布的上述报告，将成为央行政策委员会在1月30-31日政策会议上考虑的因素之一。 很多分析师预计，由于经济前景好转，日本央行未来几个月将不会扩大刺激措施。 日本经济增长一直低迷，但随着