美股收高 因数据显示美国经济增长加速

路透纽约8月29日 - 美国股市周一收高，金融和商品类股领涨标普500指数，市场交投清淡，此前发布的数据显示，美国7月消费者支出连续第四个月上涨，直指美国经济增长加速。

投资人继续消化上周五美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员的讲话。在美联储主席叶伦称年底前加息的理由更充分后，副主席费舍尔看来也暗示不仅仅有可能在9月收紧货币政策，而且还有可能在12月第二次加息。

除了景气类股表现出众外，公用事业股.SPLRCU也上涨，从上周五的跌势中反弹。上周五公用事业股录得四个月最大单日跌幅。

“公用事业股反弹上涨，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan表示，

他指出，投资人认为费舍尔的讲话没有原先预想的那么鹰派，不过也承认近几周美国经济数据转佳可能支撑收紧货币政策。

美国商务部周一公布，7月消费者支出增长0.3%，6月增幅为0.5%。消费者支出占美国经济活动逾三分之二。

“投资人重新考虑费舍尔的升息两次的言论，”Hogan称，但“美联储肯定是想让市场为升息做好准备。”

今年多数时间跑输大盘的金融股.SPSY今日在标普500指数各板块中表现最好，富国银行(WFC.N)升2.2%。

升息言论通常会提振金融股，因预期银行收入会随着对贷款的收费增加而上升。不过这不是直接的联动关系，因需要收益率曲线趋陡，而近期收益率曲线一直在趋平。

Wunderlich的Hogan表示，银行股升势可能是因交易商空头回补。

道琼工业指数.DJI收高107.59点，或0.58%，至18,502.99点；标准普尔500指数.SPX收高11.34点，或0.52%，至2,180.38点；纳斯达克指数.IXIC收涨13.41点，或0.26%，收报5,232.33点。

标普500指数收盘水准较本月稍早所创的纪录高位低0.45%。上周数据显示投机商持有的净多头标普e-mini期货合约为三年最多。

今日美国各证交所成交量略低于50亿股，为年内最低，过去20日的平均日成交量为61亿股。预计本周成交将保持低迷，因是美国夏季假期季最后一周了。

私营监狱运营商股价大跌，此前美国国土安全部表示，将评估是否将继续同私营监狱的合约，8月18日美国司法部宣布将逐步解除同私营监狱运营商的合约。

Corrections Corp of America (CXW.N)大跌4.1%，报16.79美元，The GEO Group (GEO.N)收挫3.0%，报21.25美元。

苹果(AAPL.O)收低0.1%，报106.82美元，消息人士表示，欧盟周二将就爱尔兰与苹果的税务交易作出裁决，或要求苹果向爱尔兰补税逾10亿欧元。

赌场集团Caesars Entertainment Corp (CZR.O)暴跌15.7%，报6.35美元，此前一美国法官的裁定为110亿美元债权人诉讼扫清道路。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.60:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.68:1。

标普500指数成份股有27只触及52周新高，两只成份股触及新低；有121只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)