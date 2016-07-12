美股标普500指数创纪录收盘高位 受益于强劲的经济数据和企业业绩的向好预期

路透纽约7月11日 - 美国股市标普500指数周一创下纪录收盘高位，因一系列乐观的经济数据以及公债收益率处于低位令投资者继续涌入美国股市。前一个纪录收盘高位为逾一年前创下。

经济扩张时间业务将快速增长的类股领涨，推动标普500指数.SPX收于2,137.16点的纪录高位，之前在2015年5月21日创下的最高收位为2,130.82点。

但自从创下前一个纪录最高收位以来，标普500表现最好的类股是防御类股票，公用事业类股.SPLRCU、电信类股.SPLRCL和必需消费品类股.SPLRCS均录得双位数百分比增幅。

高收益率类股跑赢，表明面对全球增长停滞，投资者担心经济的韧性。英国上月决定离开欧盟给经济增添了不确定性。

防御性股票表现抢眼也说明，公债收益率处于超低水平，将固定收益投资者推向了股市。10年期公债收益率周一上涨，但仍接近上周触及的1.321%的纪录低位。

“没有出现通常会限制股市升势的公债收益率上涨，这是美股继续走强的一个原因。”Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen表示。

“我肯定认为(低公债收益率)正给类似债券的股票带来问题。我目前不希望持有公用事业股或房地产投资信托。”

尽管有上述忧虑，Paulsen表示，包括上周五远胜预期的6月就业报告在内的强劲经济数据以及对企业业绩改善的预期支撑股市升至新高。

道琼工业指数.DJI上涨80.19点，或0.44%，至18,226.93点；标准普尔500指数.SPX收涨7.26点，或0.34%，至2,137.16点；纳斯达克指数.IXIC攀升31.88点，或0.64%，至4,988.64点。

标普500指数也突破日内高位，创下2,143.16点新高，突破2015年5月20日所创的之前高位2,134.72点。科技股周一领涨，纳斯达克指数触及今年最高水准。

本周标普500指数成份股企业第二季财报季开锣，预计第二季净利同比下滑5.0%，同首季跌幅一致。

根据汤森路透Datastream，标普500指数未来12个月的预估市盈率为16.5倍，20年中值为15.5倍。

美国铝业(AA.N)盘后公布第二季业绩后股价大涨近4%，该公司公布的季度营收优于预期。

“当市场创新高...且企业业绩将开始改善之际，这一并会给予投资人在今年下半年增持股票的更大信心。”Fundstrat Global Advisors执行合伙人Thomas Lee称。

“我认为股市仍有上涨的大量空间。”

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62.6亿股成交，低于过去20日的平均日成交量78.4亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.20:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为2.06:1。

标普500指数成份股有78只触及52周新高，一只成份股触及新低；有161只纳斯达克指数成份股触及52周新高，16只触及新低。(完)