美股小幅收高 能源股和金融股领涨

路透纽约8月3日 - 美国股市周三小幅收高，油价大涨提振能源股，且优于预期的就业市场数据扶助金融股走强。

油价周三跳升逾3%，美国原油期货重回每桶40美元之上，此前美国汽油库存降幅远超预期，抵消了原油库存意外增加带来的影响。

标普能源股指数.SPNY升1.8%，在标普10大类股中领跑。

“市场焦点，至少短期而言，肯定是能源价格，如果油价能守住40美元，此间市场就还好，如果油价失守40美元，整体市场的压力就会更大。”Solaris Group投资长Tim Ghriskey表示。

“投资人再度担心油市和过剩的供应，需求还好，但不算很好。”

数据显示，7月美国民间就业岗位增加17.9万，超过预估的17万。周五美国政府将公布更全面的全国非农就业报告。

如果就业市场能够保持近期的强势，可能令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍晚仍有可能升息。

周三芝加哥联储总裁埃文斯表示，今年升息一次可能是合适的，尽管他担心通胀仍低于联储2%的目标。

今年升息的可能性扶助支撑金融股，且美国和加拿大最大的商业保险公司－美国国际集团(AIG)(AIG.N)公布运营获利超过分析师预估后，股价跳升7.3%。

标普金融股指数.SPSY升1%。

健保股指数.SPXHC下滑，受Biogen(BIIB.O)大跌2.7%拖累。路透报导该公司没有收到任何正式的收购意向，昨日有关该公司可能被收购的报导刺激该股急升逾9%。

道琼工业指数.DJI收高41.23点，或0.23%，至18,355.00点；标准普尔500指数.SPX收高6.76点，或0.31%，至2,163.79点；纳斯达克指数.IXIC上扬22.01点，或0.43%，至5,159.74点。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.10:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.92:1。

标普500指数成份股有10只触及52周新高，没有成份股触及新低；有69只纳斯达克指数成份股触及52周新高，35只触及新低。

美国各证交所共计约66.7亿股成交，过去20日的平均日成交量约66亿股。(完)